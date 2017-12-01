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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…сотрудника. Что это, точно мы не знаем, но, возможно, именно Вадим кладёт сейчас ваш айфончик в большой мешок Деда Мороза. Шутка! На самом деле в московской усадьбе Деда Мороза трудятся серьёзные люди, значительную часть жизни отдавшие этому непростому ремеслу – созданию праздничного настроения. Вадим Лавров за свою многолетнюю практику видел, кажется, всё: “новых русских” с пистолетами в 90-е, представителей “элиты”, считающих дедушку обслугой, в наши дни. Дети XXI века стихов не читают, а требуют новогоднее селфи, взрослые ждут, что аниматор в костюме создаст им атмосферу. Самый успешный владимирский Дед Мороз веру в людей не растерял, но в интервью рассказал нам, что сегодня важнее не какой подарок принесёт зимний волшебник, а вера в сказку и добро:

фото для видео: личная страница Вадима Лаврова https://vk.com/id67185045
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