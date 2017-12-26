…выполнив одно из трёх несложных условий:

1

В полдень подойти к РусьКино. Там Вас ждёт интерактивная площадка, на которой можно не только получить подарок, но и абсолютно бесплатно сделать фото с …хаски! Профессиональный фотограф приготовит запоминающуюся карточку. Милота будет зашкаливать, будьте уверены!

2

12:00 – время начала работы ещё одной площадки. На Соборной площади Вас ждут подарки (их будет много!) и бесплатные билеты на местные аттракционы. Нужно будет только кодовое слово говорить на кассе. Какое – расскажем позже.

3

Если со временем туго или Вы просто не имеете возможности вырваться в обед на эти две площадки, не переживайте! Призыв думает о Вас и приготовил розыгрыш в прямом эфире из студии. Нужно будет внимательно слушать ведущего и вовремя позвонить на указанный номер телефона. Начало также в полдень.

Конечно, так просто подарки Вам не достанутся. Рассказать стишок, поздравить близких, выполнить маленькое задание – ничего сложного, а главное весело! На сайтах prizyv.ru и prizyv.tv будет появляться дополнительная информация, следите и за лентами в наших соцсетях. С наступающим Подаркопадом от Призыва Вас!