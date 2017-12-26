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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…выполнив одно из трёх несложных условий:

1

В полдень подойти к РусьКино. Там Вас ждёт интерактивная площадка, на которой можно не только получить подарок, но и абсолютно бесплатно сделать фото с …хаски! Профессиональный фотограф приготовит запоминающуюся карточку. Милота будет зашкаливать, будьте уверены!

2

12:00 – время начала работы ещё одной площадки. На Соборной площади Вас ждут подарки (их будет много!) и бесплатные билеты на местные аттракционы. Нужно будет только кодовое слово говорить на кассе. Какое – расскажем позже.

3

Если со временем туго или Вы просто не имеете возможности вырваться в обед на эти две площадки, не переживайте! Призыв думает о Вас и приготовил розыгрыш в прямом эфире из студии. Нужно будет внимательно слушать ведущего и вовремя позвонить на указанный номер телефона. Начало также в полдень.

Конечно, так просто подарки Вам не достанутся. Рассказать стишок, поздравить близких, выполнить маленькое задание – ничего сложного, а главное весело! На сайтах prizyv.ru и prizyv.tv будет появляться дополнительная информация, следите и за лентами в наших соцсетях. С наступающим Подаркопадом от Призыва Вас!

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире