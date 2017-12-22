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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…300 фигурок главного волшебника страны. Самый маленький из его Дедов Морозов – 20 см, самый высокий – 80 см. Марлево-бумажные, ватно-бумажные, из папье-маше, а также опилочные, гипсовые, пенопластовые, пластиковые, резиновые – надо быть настоящим фанатом, чтобы превратить свою квартиру в такую новогоднюю экспозицию.

Кстати, самый старый дедушка в коллекции – 1947 года выпуска. Он гипсовый, от Кунгурской артели инвалидов. Сергей нашел его на «Авито», позвонил владельцу и попросил не продавать, пока не наберет нужной суммы, а она была существенной – 25 тысяч рублей. Тот согласился, однако когда деньги были на руках у коллекционера, продавец не выходил на связь.

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире