…300 фигурок главного волшебника страны. Самый маленький из его Дедов Морозов – 20 см, самый высокий – 80 см. Марлево-бумажные, ватно-бумажные, из папье-маше, а также опилочные, гипсовые, пенопластовые, пластиковые, резиновые – надо быть настоящим фанатом, чтобы превратить свою квартиру в такую новогоднюю экспозицию.

Кстати, самый старый дедушка в коллекции – 1947 года выпуска. Он гипсовый, от Кунгурской артели инвалидов. Сергей нашел его на «Авито», позвонил владельцу и попросил не продавать, пока не наберет нужной суммы, а она была существенной – 25 тысяч рублей. Тот согласился, однако когда деньги были на руках у коллекционера, продавец не выходил на связь.