… в среднем в 2 раза дороже, чем обычно. Понимаем, что значение не самое конкретное, но в большинстве таксомоторных компаний и диспетчерских работают опытные чекисты, которые эту страшную тайну выдать Вам планируют только при фактическом расчёте в машине.

Вот, что нам удалось узнать:

1. 35-35-35 и 44-33-44

с 20.00 31.12.2017 до 08:00 01.01.2018 – двойной тариф (от 200р)

2. 600-600

В диспетчерской информации дать не могут, так как “она в базе, понимаете?”. Как не понять! Связались с двумя таксистами, бороздящими город с этими цифрами на борту: 250-300 рублей.

3. 41-41-41 и 30-30-30

“Что вам непонятно?! Хватит нам названивать! Цен до 31.12 не будет!”

4. Yandex и Gett

Самая сложная категория. Чёрт ногу сломит в их системе применения коэффициентов. Предварительно можно сказать, что поездка в новогоднюю ночь от “РусьКино” в Добром до 8ЮЗ на Нижней Дуброве обойдётся Вам:

Y – 199 рублей

G – 281 рублей

По словам шофёров, ночью будет даже дешевле, чем часов в 7-9 вечера, т.к. после боя курантов ажиотаж заметно спадёт.

5. Таксисты у ж/д вокзала

“Тыща!”