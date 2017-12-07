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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

… в среднем в 2 раза дороже, чем обычно. Понимаем, что значение не самое конкретное, но в большинстве таксомоторных компаний и диспетчерских работают опытные чекисты, которые эту страшную тайну выдать Вам планируют только при фактическом расчёте в машине.

Вот, что нам удалось узнать:

1. 35-35-35 и 44-33-44

с 20.00 31.12.2017 до 08:00 01.01.2018 – двойной тариф (от 200р)

2. 600-600

В диспетчерской информации дать не могут, так как “она в базе, понимаете?”. Как не понять! Связались с двумя таксистами, бороздящими город с этими цифрами на борту: 250-300 рублей.

3. 41-41-41 и 30-30-30

“Что вам непонятно?! Хватит нам названивать! Цен до 31.12 не будет!

4. Yandex и Gett

Самая сложная категория. Чёрт ногу сломит в их системе применения коэффициентов. Предварительно можно сказать, что поездка в новогоднюю ночь от “РусьКино” в Добром до 8ЮЗ на Нижней Дуброве обойдётся Вам:

Y – 199 рублей
G – 281 рублей

По словам шофёров, ночью будет даже дешевле, чем часов в 7-9 вечера, т.к. после боя курантов ажиотаж заметно спадёт.

5. Таксисты у ж/д вокзала

“Тыща!”

 

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире