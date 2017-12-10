…сумму в диапазоне от 1.800 до 26.000 рублей. Мы посмотрели для вас все предложения на booking.com с датами 31.12-01.01 (2 взрослых, без детей) и выбрали несколько запоминающихся.

Самый бюджетный вариант

Хостел с минимальными удобствами и нулевой романтикой, но крайне привлекательной ценой за сутки кутежа. Явно рассчитан на тех, кто собирается весело погулять, а не хорошо выспаться. Цена указана за двоих, но в этом “номере для мужчин и женщин” (определение из описания) остаются свободными ещё 8, так что либо ехать всем табором, либо быть готовым завести новые знакомства.

Самый дорогой вариант

Главный суздальский гостиничный комплекс не щадит кошельки своих гостей. Кто часто путешествует, знает, что за такие деньги можно рассчитывать на что-то большее, чем стандартный номер на двоих. Ощущение, что ты находишься в древнем городе, конечно, дорогого стоит, но, по нашему субъективному мнению, номер с завтраком за четверть сотни – слишком нарядно. Впрочем, решайте сами.

Назад в 90-е

Суздаль битком набит гостевыми домами. Предприимчивые горожане давно и неплохо зарабатывают на туристах. Чаще всего гость города вправе надеяться, что за несколько тысяч рублей он получит вменяемый сервис и нормальное помещение, как минимум очень напоминающее номер в отеле. Настоящие флибустьеры (писалось с восхищением!) сферы гостеприимства обосновались на одной из улочек Суздаля в спальном районе. Ценник – как у гостевого дома, но в апартаментах вас ждут ковры, половики, линолеум, хрусталь, клеёнки и многое другое!