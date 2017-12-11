…ёлку в ведре или, что реже, в горшке. Тема относительно новая для Владимира, но есть уже пионеры ответственного подхода к созданию новогодней атмосферы. Кроме них, мы опросили и продавцов живых елей с корневой системой.

7 фактов о ёлке в таре:

1. Пока известны 2 точки продаж: на “Тандеме” и у ТЦ “Меридиан” (рядом с “Глобусом”).

2. Цена кусается не очень сильно: за коротышку (1-1,5 м) отдадите около 700-1000 руб., за ёлку повыше – от 1500 руб.

3. Чем пушистее ёлка в ведре, тем она дороже. Самая дешёвая и неказистая – саженец, а не новогоднее украшение

4. После покупки лучше пересадить деревце в ёмкость покрупнее.

5. В квартире ёлке жарко, у батареи невыносимо. Важно не забывать вовремя поливать, иначе засохнет.

6. Помните, когда вы принесёте свою красавицу домой, для неё начнётся температурная весна. И до того, как начнётся весна на улице, пересаживать её нельзя.

7. Ёлка в ведре – безусловный лайфхак для владельцев частных участков. Они симметричней своих диких лесных родственников и выглядят гораздо лучше.