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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…ёлку в ведре или, что реже, в горшке. Тема относительно новая для Владимира, но есть уже пионеры ответственного подхода к созданию новогодней атмосферы. Кроме них, мы опросили и продавцов живых елей с корневой системой.

7 фактов о ёлке в таре:

1. Пока известны 2 точки продаж: на “Тандеме” и у ТЦ “Меридиан” (рядом с “Глобусом”).

2. Цена кусается не очень сильно: за коротышку (1-1,5 м) отдадите около 700-1000 руб., за ёлку повыше – от 1500 руб.

3. Чем пушистее ёлка в ведре, тем она дороже. Самая дешёвая и неказистая – саженец, а не новогоднее украшение

4. После покупки лучше пересадить деревце в ёмкость покрупнее.

5. В квартире ёлке жарко, у батареи невыносимо. Важно не забывать вовремя поливать, иначе засохнет.

6. Помните, когда вы принесёте свою красавицу домой, для неё начнётся температурная весна. И до того, как начнётся весна на улице, пересаживать её нельзя.

7. Ёлка в ведре – безусловный лайфхак для владельцев частных участков. Они симметричней своих диких лесных родственников и выглядят гораздо лучше.

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире