…такой ерундой не заниматься. Дожили – Дед Мороз может напугать детей! Ладно бы в Швеции какой маленькие, измученные демократией Асвальд и Кьерстин пожаловались бы родителям на местного рождественского страшноватого тролля Жюльтомтена, но чем наш Мороз, Красный нос может вызвать страх? Проще всего предположить, что эта информация – утка, но коллеги из “Московского комсомольца” и “Медузы” подтверждают: всё вполне официально. Вот, например, что говорит одна новосибирская чиновница:

“Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен…” “…в младшие группы можно звать только Снегурочку”.

Правда, в других регионах представители власти сказали, что и не запрет это вовсе, а рекомендация, и не психики детской ради, а борьбы с поборами для. Мол, приходят неадекватные, судимые и совсем неволшебные граждане в мятых халатах и с всклокоченной бородой, да ещё и деньги берут немалые. Подумали чиновники и постановили: теперь Дедушку на утренниках могут играть исключительно родители. Но только бесплатно и после оформления медкнижки!

Звоним во владимирское управление образования. Там вежливо, как сумасшедшим, объясняют: конечно, и запретов никаких нет, и запросов от родителей только на Снегурочек в детские сады не поступало. Любим наш город!