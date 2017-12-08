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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…такой ерундой не заниматься. Дожили – Дед Мороз может напугать детей! Ладно бы в Швеции какой маленькие, измученные демократией Асвальд и Кьерстин пожаловались бы родителям на местного рождественского страшноватого тролля Жюльтомтена, но чем наш Мороз, Красный нос может вызвать страх? Проще всего предположить, что эта информация – утка, но коллеги из “Московского комсомольца” и “Медузы” подтверждают: всё вполне официально. Вот, например, что говорит одна новосибирская чиновница:

“Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен…”

“…в младшие группы можно звать только Снегурочку”.

Правда, в других регионах представители власти сказали, что и не запрет это вовсе, а рекомендация, и не психики детской ради, а борьбы с поборами для. Мол, приходят неадекватные, судимые и совсем неволшебные граждане в мятых халатах и с всклокоченной бородой, да ещё и деньги берут немалые. Подумали чиновники и постановили: теперь Дедушку на утренниках могут играть исключительно родители. Но только бесплатно и после оформления медкнижки!

Звоним во владимирское управление образования. Там вежливо, как сумасшедшим, объясняют: конечно, и запретов никаких нет, и запросов от родителей только на Снегурочек в детские сады не поступало. Любим наш город!

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире