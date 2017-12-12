Ждем ваши рецепты для “Новогоднего ужина”!

Prizyv.ru и магазины мужской одежды “TRUVOR” продолжают акцию “Новогодний ужин”! Принять участие в этом кулинарном батле может каждый!

Что нужно сделать?

Просто прислать свой фирменный рецепт новогоднего блюда и фото к нему на нашу почту: prizyv_kuhnya@mail.ru

Все рецепты мы публикуем в фотоальбомах “Новогодний ужин” в группах prizyv.ru в “Одноклассниках” и “ВКонтакте” для открытого голосования.

В конце декабря мы объявим победителей! Два лидера голосования в соцсетях, набравших наибольшее количество лайков, получат подарки от нашего генерального спонсора и партнеров. А главный приз мы вручим автору рецепта, который выберет редакция “Призыва”!

Генеральный спонсор акции “Новогодний ужин”:

магазины мужской одежды “TRUVOR“

ул. Горького, 76

ТК “Мегаторг”, 2-й этаж

Партнеры акции “Новогодний ужин”:

Такси “Тройка”

Тел. 35-35-35

Гостиничный комплекс “Пушкарская слобода”

г.Суздаль, ул. Ленина, 45

Контактный телефон: +7 800 350 53 03

Фото: http://namonitore.ru