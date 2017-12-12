…конечно, деньги. Такие времена. Мы прошерстили для вас самые крупные владимирские женские форумы и паблики в соцсетях. Особенно жарко и экспертно обсуждают приметы и гадания в ОК. Читая такие посты, ловишь себя на мысли: а может, и правда существует тот сказочный мир, где в сапог плюнул – и в отпуск поехал, лысину посолил – и девушки за тобой табунами бегают? Сохраняя пунктуацию и орфографию авторов, дарим вам 9 самых неожиданных для зашоренного человека без фантазии примет о поведении в последние дни уходящего года. Чтобы как-то это всё упорядочить, мы постарались определить социальный тип автора поста.

Опасная

“На новый год опутываешь верёвкой ножки обеденого стола и тогда никто не уйдёт из семьи целый год”

Веганка

“На стол ничего не жалеем, чтобы целый год жить в достатке, символы достатка фрукты, рис, пшеница, орехи”

Цыганка

“Под бой курантов зажмите в левом кулаке капеечку и загадайте много денег. Монету в стакан бросайте и выпивайте. Монету не глотать! Сделать в ней потом дырочку и носить на шее на цепочке”

Шокирующая

“Обязательно встречайте новый год в платке но только до двеннадцатого удара, быстро его снимите и все болезни и страхи останутся в прошлом году”

Естественная

“Если на Новый год кто чихнет, тот весь год будет счастливым”

Зоозащитница

“Звуки за окном могут напророчить многое. звон колокола – к большим событиям, мяуканье – к соседям, лай – к жениху, птичьи пения – к невесте”

Побирушка

“Найдёшь под столом на уборке хлебную крошку – выйдешь замуж”

Странная

“Поставь в стакан две вилки и будет во сне подсказка (только зубцами вверх ставить надо!)”

Неряха

“Гадать можно по ложкам оставленым в блюде на новогоднем столе, с утра просыпаешся и смотриш как ложка повернулась…если бочком вниз всё норм…если бочком наверх может ждать беда….надо беречь себя и заботиться о завещаньи”