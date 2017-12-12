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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…конечно, деньги. Такие времена. Мы прошерстили для вас самые крупные владимирские женские форумы и паблики в соцсетях. Особенно жарко и экспертно обсуждают приметы и гадания в ОК. Читая такие посты, ловишь себя на мысли: а может, и правда существует тот сказочный мир, где в сапог плюнул – и в отпуск поехал, лысину посолил – и девушки за тобой табунами бегают? Сохраняя пунктуацию и орфографию авторов, дарим вам 9 самых неожиданных для зашоренного человека без фантазии примет о поведении в последние дни уходящего года. Чтобы как-то это всё упорядочить, мы постарались определить социальный тип автора поста.

Опасная

“На новый год опутываешь верёвкой ножки обеденого стола и тогда никто не уйдёт из семьи целый год”

Веганка

“На стол ничего не жалеем, чтобы целый год жить в достатке, символы достатка фрукты, рис, пшеница, орехи”

Цыганка

“Под бой курантов зажмите в левом кулаке капеечку и загадайте много денег. Монету в стакан бросайте и выпивайте. Монету не глотать! Сделать в ней потом дырочку и носить на шее на цепочке”

Шокирующая

“Обязательно встречайте новый год в платке но только до двеннадцатого удара, быстро его снимите и все болезни и страхи останутся в прошлом году”

Естественная

“Если на Новый год кто чихнет, тот весь год будет счастливым”

Зоозащитница

“Звуки за окном могут напророчить многое. звон колокола – к большим событиям, мяуканье – к соседям, лай – к жениху, птичьи пения – к невесте”

Побирушка

“Найдёшь под столом на уборке хлебную крошку – выйдешь замуж”

Странная

“Поставь в стакан две вилки и будет во сне подсказка (только зубцами вверх ставить надо!)”

Неряха

“Гадать можно по ложкам оставленым в блюде на новогоднем столе, с утра просыпаешся и смотриш как ложка повернулась…если бочком вниз всё норм…если бочком наверх может ждать беда….надо беречь себя и заботиться о завещаньи”

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире