…открыть накануне Нового года своё сердце и принять в него маленький и беззащитный гарант верности, хорошего настроения и тепла. Серьёзно, если вы давно хотели собаку – самое время ею обзавестись. Это только в самом начале вы делаете доброе дело, потом эти душевные инвестиции окупаются сполна. Никто и никогда не встречал вас, не интересовался вами, не был рад вам так, как собака. Посмотрите видео про четырех щенков, которые ждут своих новых хозяев. Да, они не породистые, но вырастут в больших и добрых дворчарок (фото мамы и папы есть).

Девушку с видео брать не надо (у неё есть дом), а вот щенков – как можно скорее! Если решитесь, пишите в комментариях к этой записи, дадим всю информацию: где найти, как забрать. С наступающим!