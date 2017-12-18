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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…Суздале. И вот что вам обязательно нужно знать об этом визите:

1. Встреча будет проходить в Суздальском кремле.
2. Будет всего 2 выступления: в 13.00 и 15.00.
3. Билетов продают только 300 штук (по 150 штук на одно выступление).
4. Купить билеты можно в любой музейной кассе. Стоимость – 500 рублей.
5. Организаторы уверяют, что каждый желающий сможет сфотографироваться с Дедом Морозом.

Дополнительную информацию вы можете получить по этому телефону: 8 (800) 550-35-35.

И ещё один момент. По понятным и не очень причинам у главного новогоднего дедушки страны будет напарник. Да-да. В новогоднем шоу вы увидите Забиваку.

Часто в русских сказках волк олицетворяет жадность, грубую силу и глупость. Исключением, конечно, является “Иван Царевич и Серый волк”, там он – помощник. Взыграют ли в футбольном талисмане сказочные гены? Будет ли он кусать за бочок? Как он будет поглядывать на бабушек? Интрига!

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире