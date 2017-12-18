…Суздале. И вот что вам обязательно нужно знать об этом визите:

1. Встреча будет проходить в Суздальском кремле.

2. Будет всего 2 выступления: в 13.00 и 15.00.

3. Билетов продают только 300 штук (по 150 штук на одно выступление).

4. Купить билеты можно в любой музейной кассе. Стоимость – 500 рублей.

5. Организаторы уверяют, что каждый желающий сможет сфотографироваться с Дедом Морозом.

Дополнительную информацию вы можете получить по этому телефону: 8 (800) 550-35-35.

И ещё один момент. По понятным и не очень причинам у главного новогоднего дедушки страны будет напарник. Да-да. В новогоднем шоу вы увидите Забиваку.

Часто в русских сказках волк олицетворяет жадность, грубую силу и глупость. Исключением, конечно, является “Иван Царевич и Серый волк”, там он – помощник. Взыграют ли в футбольном талисмане сказочные гены? Будет ли он кусать за бочок? Как он будет поглядывать на бабушек? Интрига!