Хорошо ли вы знаете Владимирскую глубинку?

Забойная песня известной группы прославила одну из деревень нашей области. А вы знаете какую? Все названия реальные.
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Один из населенных пунктов Владимирской области носит имя сказочного злодея. Выберете из трех вариантов реальную деревню:
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Название населенного пункта Владимирской области созвучно с фамилией одного из российских президентов. Выберете из трех вариантов реальную деревню:
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Название одной из деревень Владимирской области принижает имя старинного российского города. Выберете из трех вариантов реальное название:
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Название какой деревни Владимирской области созвучно усадьбе известного писателя?
Правильно!
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Какое название населенного пункта встречается на карте Владимирской области 8 раз?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 2
Да хватит заливать, я и Степаново 8 раз нашёл!
Вы – суперзнаток владимирской глубинки!!! А на какой именно карте Вы нашли 8 деревень с названием Степаново?