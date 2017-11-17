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Хорошо ли вы знаете Владимирскую глубинку?

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Обсуждение 2

  • Гера:
    17.11.2017 в 21:31

    Да хватит заливать, я и Степаново 8 раз нашёл!

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  • Татьяна Лысова:
    18.11.2017 в 19:22

    Вы – суперзнаток владимирской глубинки!!! А на какой именно карте Вы нашли 8 деревень с названием Степаново?

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