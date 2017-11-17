Хорошо ли вы знаете Владимирскую глубинку?

Забойная песня известной группы прославила одну из деревень нашей области. А вы знаете какую? Все названия реальные. Рябинки Малинки Осинки Вишенки Правильно! Неправильно! -

Один из населенных пунктов Владимирской области носит имя сказочного злодея. Выберете из трех вариантов реальную деревню: Лешино Кощеево Горынычево Правильно! Неправильно! -

Название населенного пункта Владимирской области созвучно с фамилией одного из российских президентов. Выберете из трех вариантов реальную деревню: Горбачево Ельцино Медведково Правильно! Неправильно! -

Название одной из деревень Владимирской области принижает имя старинного российского города. Выберете из трех вариантов реальное название: Пустой Ярославль Нищая Рязань Голый Ростов Правильно! Неправильно! -

Название какой деревни Владимирской области созвучно усадьбе известного писателя? Ясная Поляна Карабиха Спасское-Лутавиново Правильно! Неправильно! -