Владимирская мэрия берет многомиллионный кредит

На электронной площадке госзакупок выставлен муниципальный контракт, согласно которому администрация берет кредит на сумму 208,5 миллионов рублей сроком на три года. Мэрия рассчитывает, что банк предложит не более 9,66% годовых. Это довольно невысокая процентная ставка. К примеру, по потребительским кредитам для физических лиц ставка варьируется в пределах 13,9-18%.

На сегодня администрация уже выплачивает 7 кредитов, причем, четыре из них – коммерческие с процентной ставкой до 13,8%. Один из них мэрия точно сможет погасить за счет нового кредита. В результате удастся сэкономить бюджетные средства, которые пойдут на текущие нужды.

Мэрия хорошо зарекомендовала себя перед федеральным казначейством в предыдущие годы, поэтому в 2017 году администрации выдали уже два бюджетных кредита под мизерную процентную ставку – 0,1%. К ним власти прибегают, чтобы уменьшить бюджетный дефицит и внести в срок различные платежи по зарплате, налогам, строительству и ремонту дорог и другого городского хозяйства.