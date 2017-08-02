Владимирская мэрия заработала на экологии

За первые полгода 2017-го бюджет получил 2,1 миллиона рублей в виде платежей и штрафов за негативное воздействие на окружающую среду. Это почти в три раза больше, чем потрачено на экологию казной – 800 тысяч рублей. В то же время крупнейшие компании областного центра вложили в природоохранные мероприятия почти 85 миллионов рублей.

К примеру, птицефабрика «Центральная» вложила десятки миллионов рублей в реконструкцию своих цехов, а «Владимирводоканал» – в строительство канализационного коллектора.

Город же тратит бюджетные средства на ликвидацию стихийных свалок. За полгода удалось очистить территории от несанкционированных 65 свалок, вывезено 3,3 тысячи кубометров мусора.

До сих пор остаётся открытым вопрос по рекультивации свалки в Оргтруде. Не так давно заместитель главы администрации Сергей Литвинкин сообщил о наличии судебного решения, согласно которому мэрия обязана начать там рекультивацию. Но «свободных» денег в муниципальной казне нет.

Чиновник заверил, что в будущем году федеральные деньги на рекультивацию оргтрудовской свалки поступят. Пока же можно собственными силами выровнять территорию свалки и вывезти «поверхностный» мусор. Бюджетных средств на это хватит, и у судебных приставов, контролирующих исполнение судебного решения, претензий не будет.

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