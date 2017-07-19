Владимирская мэрия обнародовала список должников по НДФЛ

Городская администрация опубликовала на сайте перечень предприятий, имеющих самую высокую задолженность по оплате налога с доходов физических лиц (НДФЛ).
Лидером списка стал ЗАО «Завод «Автоприбор», накопивший 17,7 миллионов рублей долга. На втором месте ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод» с 13,1 миллионом рублей долга и на третьем месте компания «Строй-Капитал» с 4,2 миллионами рублей.
Повышенный интерес мэрии именно к этому виду налога вполне объясним. НДФЛ поступает в местный бюджет, за счет него в значительной степени формируется план по расходам администрации. Можно сказать, что на эти деньги выполняются ремонты учреждений, частично проводятся ремонты дорог, благоустройство улиц и дворов и, в конце концов, содержится аппарат муниципалитета.
Несмотря на эти долги, суммы поступлений налога в городскую казну вполне приличные. Так, план текущего года – собрать 1,3 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия с плательщиков получено 668,2 миллиона рублей.
Есть любопытная деталь. Сами работники, с чьих доходов исчисляются налог, получают зарплату. По данным Владимирстата, задолженности по заработной плате за первые 5 месяцев 2017 года предприятия области не имеют.
Шот-лист мэрии крупных должников по НДФЛ (в тысячах рублей):
- ОАО «Завод «Автоприбор» – 17 785;
- ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод» – 13 195;
- ООО ИСК «Строй-Капитал» – 4 275;
- ООО ЧОО «Ориентир-Профи» – 1 830;
- ООО «Петролеум Плюс Владимир» – 1 768;
- ООО «Мегалиттерра» -1 651;
- Михайлов Андрей Иванович -1 130;
- ПК Специализированное СМУ № 41 – 1 102;
- ООО «Интехстрой» – 992;
- ООО «Ю-Тел» – 856;
- ООО «Игротэк» – 700;
- ООО «Детская одежда» – 589.
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