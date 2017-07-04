Налоговая опубликовала список автомобилистов-должников

Более 600 жителей Владимирской области имеют задолженность по транспортному налогу свыше 100 тысяч рублей

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Общий размер долга по транспортному налогу среди физических лиц достиг в области 900 миллионов рублей. Задолженность свыше 100 тысяч рублей имеют 667  граждан. Общая сумма долга “стотысячников” составляет 119 млн. рублей. 53 человека накопили долг на суммы более чем в 300 тысяч рублей. А еще десять автомобилистов задолжали областному бюджету 6 миллионов рублей. Долг каждого неплательщика – свыше полмиллиона рублей.

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области на своем сайте опубликовало список физических лиц, имеющих по состоянию на 1 июня текущего года задолженность по транспортному налогу свыше 300 тысяч рублей.

Сетуют на нерадивых автомобилистов и в “Белом доме”. На недавно прошедшем в Коврове совещании с депутатами крупнейших городов Владимирской области первый заместитель губернатора Вячеслав Кузин сообщил, что администрация будет принимать серьезные меры по сбору транспортного налога. Необходимо будет и устранить лазейки, которые используют автомобилисты, чтобы избавить себя от финансового бремени.

Мы видим машины с московскими номерами и номерами других регионов. Они не перерегистрируются, живут и ездят во Владимирской области. В одном из наших районов у одной бабушки зарегистрировано сразу восемь иномарок. Чтобы не платить налоги, истинные владельцы регистрируют на нее. Нужно понимать, что транспортный налог – это сегодня единственный «окрашенный» налог, доходы от уплаты которого нельзя направить ни на здравоохранение, ни на образование – только на дорожное хозяйство. Если люди ищут лазейки и при этом критикуют состояние дорог, то им нужно в первую очередь на себя посмотреть в зеркале.

 Фото: https://newsland.com/static/u/article_image/17/02/10/tmpgc8oqj.jpeg

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