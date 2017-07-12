На регион-33 надвигается непогода

Завтра в отдельных районах Владимирской области может прогреметь гроза и выпасть град

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“Желтый” уровень опасности объявлен в регионе-33 на 13 июля. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг ожидается дождь, местами гроза, днем  в отдельных районах области может выпасть град. Прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населенных пунктов, обрушением слабоукрепленных рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, возникновением дорожно-транспортных происшествий.

В МЧС настоятельно рекомендуют во время прохождения грозового фронта не выходить на улицу и не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Что касается температуры, то, судя по всему, лето во Владимирской области все-таки задержится. В выходные гидрометцентр обещает +24-26 градусов. Но по-прежнему остается высокой вероятность осадков.

Фото: http://vaomos.news/upload/resize_cache/iblock/

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