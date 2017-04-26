На регион-33 надвигается гроза и шквалистый ветер

По данным метеорологов, в ближайшие сутки в регионе-33 будет бушевать сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. В отдельных районах области возможна гроза и ливень. МЧС просит жителей региона по возможности не выходить из дома и не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями.

В Москве же, по данным специалистов центра погоды “Фобос”, и вовсе ждут потопа. В ближайшие сутки на столицу может обрушится половина месячной нормы осадков. Это связано с прохождением над территорией Центральной России мощного холодного фронта. Не исключено, что обильные осадки затронут и наш регион.

Но уже к выходным погода сменит гнев на милость. К субботе воздух прогреется до 21-22 градусов, ветер стихнет, выглянет солнце.

Фото: http://www.rabochy-put.ru/upload/iblock/5f5/000_154983743.jpeg