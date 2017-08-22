На Владимир-град выпадет град

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня с 18.00 в регионе-33 ожидаются дождь, гроза, град. Порывы ветра при грозе могут достигать 20 м/с.

Специалисты прогнозируют, что вероятность возникновения таких же неблагоприятных погодных явлений сохраняется и 24 августа.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Спасатели просят жителей региона во время непогоды по возможности не выходить на улицу, а также не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что при возникновении происшествий и ЧС следует обращаться по телефонам спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Фото: http://in-news.ru/news/obshestvo/yugru-nakroet-grozovoy-dozhd-s-gradom.html