Владимирцев предупредили о граде, грозе и сильном ветре

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 30 июня, со второй половины дня во Владимире и по области ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с. Такая погода сохранится ночь и утром 1 июля.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Владимирцев просят во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями. При возникновении происшествий и ЧС следует обращаться на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Фото: http://www.rabochy-put.ru/news/