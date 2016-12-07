Поезд «Вятка» врезался в грузовик

Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде между станциями Чулково и Денисово произошло в начале пятого утра. Машинист поезда “Вятка” Киров-Москва при приближении к переезду заметил стоящий на путях грузовой автомобиль BAW. Он применил экстренное торможение, но избежать столкновения с машиной не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля, к счастью, не пострадал, как и пассажиры поезда. А вот локомотив состава получил повреждения. В связи с происшествием были задержаны несколько пассажирских поездов: № 109 сообщением Новый Уренгой – Москва, № 83 Приобье – Москва, № 4 Москва – Пекин.

Несмотря на все мероприятия, которые проводит Горьковская железная дорога, количество ДТП на железнодорожных переездах растет – с начала года их зафиксировано более 20. И большинство из них – на регулируемых железнодорожных переездах. Главной причиной ДТП по-прежнему остается «человеческий фактор»: невнимательность водителей автомобилей, которые, нарушая правила дорожного движения, проезжают под запрещающие показания переездной сигнализации, объезжают закрытые шлагбаумы или управляют транспортным средством в нетрезвом виде. При этом никто не задумывается, что для поезду, движущемуся со скоростью 60-70 км/ч, для полной остановки необходимо проехать 600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава – 5 тысяч тонн. Именно поэтому грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог очень часто приводят к трагическим последствиям.

Фото: http://www.volga-tv.ru/uploads/dsn/news/1354621541/1354621541-2.jpg