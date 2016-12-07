Начальника на образование нашли из своих

Елена Сергеевна Аксенова родилась в 1981 году во Владимире. В 2003 году окончила Владимирский государственный университет. Работала во Владимирском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 2007 года – в должности заместителя руководителя регионального исполнительного комитета. С августа 2011 года по декабрь 2016 года возглавляла управление по делам молодежи администрации города Владимира.

Напомним, что уже бывший начальник управления образования Татьяна Ковалькова накануне написала заявление об уходе по собственному желанию. Такие кадровые перемены, мягко говоря, удивляют, но вряд ли они скажутся на общем курсе администрации. Елена Аксенова – проверенный временем специалист, знает все нюансы и бюджетного планирования, и расходования средств на содержание и ремонт муниципальных учреждений. Да и тема отдыха, дополнительного образования детей ей знакома. Все же смежные по деятельности управления.

К сведению, кадровые перемены в администрации на этом не заканчиваются. В мэрии сокращают 10 человек из аппарата, а в горсовете – 8 человек. При этом фонд заработной платы, по данным финуправления, не уменьшается. А со вчерашнего дня в мэрии дали старт реорганизации управления архитектуры и градостроительства. К февралю будущего года оно объединится с управлением капитального строительства. Станет единое управление архитектуры и строительства, которое будет возглавлять нынешний замглавы администрации Сергей Сысуев.

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