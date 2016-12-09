Дискуссия о стриптизе важнее образования

Вечеринка в юрьевецкой школе № 42 так и осталась бы только в воспоминаниях участников, если бы они были умнее. Жажда славы затмила здравомыслие. И вот уже событие на всех телевизорах страны: федеральные телеканалы толпятся в приемной директора школы, Андрей Малахов подумывает о том, чтобы открыть во Владимире корпункт передачи «Пусть говорят», а местные СМИ устраивают прямые эфиры с участниками вечеринки. Развернувшуюся дискуссию в соцсетях по этому поводу иначе, как вакханалией, не назовешь.

Делая истеричными постами себе популярность не хуже шоуменов , одни родители грозят веселой компании прокуратурой и прочими карами, другие разыскивают телефоны девчонок, которые участвовали в «этом сраме» (не иначе как пригласить в свой «срам» ), третьи просто глумятся под ситуацией.

Вопрос: что случилось такого, что вызвало упомянутый переполох?

Ответ: воспользовавшись платными услугами в школе, компания неотягощенных культурой поведения людей распивала в школьном бассейне напитки, курила и ела.

Плохо это? Дискуссия в данном случае неуместна – очень плохо. И наказание должны понести те, кто допустил не только такую ситуацию (стрелочник), но и те, кто не обговорили с рядовыми исполнителями, что подобное вообще недопустимо в стенах школы.

Но возникает множество вопросов: В других школах области и страны не бывает подобных веселий? Можно ли сохранять школе, как таковой, высокий моральный облик, если «наверху», в районе Старой площади, дана однозначная команда «зарабатывать»? Имеют ли высокий нравственный уровень те, кто кричит о строгом наказании разгульной компании или педагогов? Что кроме личного пиара хотели получить те родители, которые, не дождавшись реакции директора, департамента образования, стали напрямую «писать» Путину, Медведеву и Малахову в «Пусть говорят»?

Почему у родителей нет такого рвения в поисках истины, когда дети не проходят в полном объеме, например, историю или биологию, так как не хватает учителей? Почему нет дружного отклика, когда одни школы «оптимизируют», а другие объединяют? Почему родители молчат, когда школы вводят платные дополнительные уроки для отстающих учеников с теми же учителями у кого он «отстают»?

В результате скандала, под большим вопросом встал допуск «сторонних» лиц, как таковых в школьные бассейны. А значит, большое количество законопослушных людей в области останутся без плаванья, потому что в городе Владимире, прочем, как и в других городах области, бассейнов не хватает и попасть туда сложно.

Другое последствие всеобщей истерии – отставка многолетнего начальника департамента образования города Владимира Татьяны Ковальковой. Самое смешное, что директор школы, в бассейне, которого произошла вечеринка, отделалась лишь выговором.

Я не знакома с Ковальковой лично. Слышала о ней разное. Но все педагоги с которым мне за много лет журналистской работы удавалось говорить, сходятся в одном мнении – это профессионал, который знает сферу образование, имел большой опыт работы в сфере науки еще до чиновничьей работы. Теперь вместо нее назначена выпускница факультета журналистики ВГУ, сделавшая себе имя на партийных и молодежных event-мероприятиях. Это, правда, противоречит установкам президента и министра образования России о подборе кадров в образовании, но в городской власти много профессионалов, умеющих работать за семерых.

Насколько рады родители последствиям скандала? Хлебнув славы, как теперь они будут урегулировать новые конфликты, которые неизбежны? Лично я радуюсь, что мой ребенок уже вырос и школа скрывается за «поворотом».

Фото: https://qna.center /storage/photos/ morkovkin 552267/371655.jpg