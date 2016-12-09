Дискуссия о стриптизе важнее образования

Вечеринка в юрьевецкой школе № 42 так и осталась бы только в воспоминаниях участников, если бы они были умнее. Жажда славы затмила здравомыслие. И вот уже событие на всех телевизорах страны: федеральные телеканалы толпятся в приемной директора школы, Андрей Малахов подумывает о том, чтобы открыть во Владимире корпункт передачи «Пусть говорят», а местные СМИ устраивают прямые эфиры с участниками вечеринки. Развернувшуюся дискуссию в соцсетях по этому поводу иначе, как вакханалией, не назовешь.
Делая истеричными постами себе популярность не хуже шоуменов , одни родители грозят веселой компании прокуратурой и прочими карами, другие разыскивают телефоны девчонок, которые участвовали в «этом сраме» (не иначе как пригласить в свой «срам» ), третьи просто глумятся под ситуацией.
Вопрос: что случилось такого, что вызвало упомянутый переполох?
Ответ: воспользовавшись платными услугами в школе, компания неотягощенных культурой поведения людей распивала в школьном бассейне напитки, курила и ела.
Плохо это? Дискуссия в данном случае неуместна – очень плохо. И наказание должны понести те, кто допустил не только такую ситуацию (стрелочник), но и те, кто не обговорили с рядовыми исполнителями, что подобное вообще недопустимо в стенах школы.
Но возникает множество вопросов: В других школах области и страны не бывает подобных веселий? Можно ли сохранять школе, как таковой, высокий моральный облик, если «наверху», в районе Старой площади, дана однозначная команда «зарабатывать»? Имеют ли высокий нравственный уровень те, кто кричит о строгом наказании разгульной компании или педагогов? Что кроме личного пиара хотели получить те родители, которые, не дождавшись реакции директора, департамента образования, стали напрямую «писать» Путину, Медведеву и Малахову в «Пусть говорят»?
Почему у родителей нет такого рвения в поисках истины, когда дети не проходят в полном объеме, например, историю или биологию, так как не хватает учителей? Почему нет дружного отклика, когда одни школы «оптимизируют», а другие объединяют? Почему родители молчат, когда школы вводят платные дополнительные уроки для отстающих учеников с теми же учителями у кого он «отстают»?
В результате скандала, под большим вопросом встал допуск «сторонних» лиц, как таковых в школьные бассейны. А значит, большое количество законопослушных людей в области останутся без плаванья, потому что в городе Владимире, прочем, как и в других городах области, бассейнов не хватает и попасть туда сложно.
Другое последствие всеобщей истерии – отставка многолетнего начальника департамента образования города Владимира Татьяны Ковальковой. Самое смешное, что директор школы, в бассейне, которого произошла вечеринка, отделалась лишь выговором.
Я не знакома с Ковальковой лично. Слышала о ней разное. Но все педагоги с которым мне за много лет журналистской работы удавалось говорить, сходятся в одном мнении – это профессионал, который знает сферу образование, имел большой опыт работы в сфере науки еще до чиновничьей работы. Теперь вместо нее назначена выпускница факультета журналистики ВГУ, сделавшая себе имя на партийных и молодежных event-мероприятиях. Это, правда, противоречит установкам президента и министра образования России о подборе кадров в образовании, но в городской власти много профессионалов, умеющих работать за семерых.
Насколько рады родители последствиям скандала? Хлебнув славы, как теперь они будут урегулировать новые конфликты, которые неизбежны? Лично я радуюсь, что мой ребенок уже вырос и школа скрывается за «поворотом».
Фото: https://qna.center /storage/photos/ morkovkin 552267/371655.jpg
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Галина
Нина, согласна с вашим мнением. Рассуждая над этой статьей, хочется сказать, что проблема платных уроков и сокращения курса предметов не поднимается из-за боязни навредить своим детям. Против кого выступать? Идти на конфликт с учителем? А тут владимирские “мажоры”, как не поругаться. Нам вот до заветного “поворота” еще 8 лет и сколько заработает на мне “образование” боюсь предположить.
Светлана
Все правильно. Пьяных мажоров заметили, осудили, раздули, кого надо наказали и будем еще долго ждать результатов анализов и возмущаться, а то, что в большинстве городских школ преподавание предметов оставляет желать лучшего опять как-то и не вспоминаем. 4 года начальной школы мы всей семьей серьезно подумывали о домашнем обучении ребенка, т.к. бОльшую часть тем объясняли ему дома. Бывалые родители говорили: потерпите, в 5 классе станет легче)) Действительно, полгода 5 класса – полет нормальный)) Но тревожно что будет дальше, да и страшное слово ЕГЭ звучит все страшнее из уст классного руководителя и ввергает в дрожь будущего выпускника. Эхх..
Ольга
в точку!!!!
Оксана
Аксенова, надо полагать, порядок наведет. И поборы с родителей прекратятся и качество преподавания улучшится, и материальная база школ станет на должном уровне, и учителя – профессионалы в школу придут.
александр
вряд ли…
Свидомая
Ничего смешного, Нина, в том, что полетела голова выше директора школы, нет. Чей бизнес, тот и полетел. Можно было бы забирать ещё выше. Но так и до крыши, т.е. министерства доберёшься. Вы понимаете. Жаль директора школы. Страдает дважды. И это не вчера появилось. И не после фразы Медведева. Ещё при Корешкове началось. И по всем школам, училищам и вузам. Разница лишь в том, что тот не считал нужным ни на какие сигналы реагировать. А почему? Ответ читай выше.