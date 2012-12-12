Гороховецкие лагеря вспоминали с дрожью

Многие из тех, кто никогда не бывал в Гороховце, знают про Гороховецкие лагеря. И хотя сейчас этот, когда-то строго засекреченный военный объект, никакого отношения в Гороховцу уже не имеет, такое название вполне обоснованно.

Эти лагеря появились на свет почти ровно 85 лет назад на территории Гороховецкого уезда Владимирской губернии вскоре после посещения местных лесов наркомом по военным и морским делам «первым красным офицером» Климом Ворошиловым.

Охота наркома

Лесные дебри левобережья Клязьмы в ее нижнем течении с давних пор считались притягательными для охотников. Говорят, что именно охотничьи угодья и привлекли туда в 1927 году наркома Клима Ворошилова. Во время прогулок с ружьем меж сосновых боров и лесных озер Гороховецкого уезда высокий гость набрел на место бывшего лагеря царской армии у большой деревни Мулино, где насчитывалось около 500 жителей.

Ворошилову рассказали, что раньше туда приезжали стрелковые и артиллерийские полки царской армии для проведения полевых занятий. Увиденное запало в голову сталинскому наркому. И в ноябре того же 1927 года приказом нарком-военмора был образован Гороховецкий учебный артиллерийский центр, причем перед утверждением этого документа Ворошилов по-хозяйски удостоверился, что отходящие под новый военный объект земли непригодны для земледелия.

Вскоре на территории Гороховецкого учебного центра (ГУЦ) разместился филиал Артиллерийского научно-исследовательского полигона, размещавшегося под Ленинградом. А затем неподалеку от Мулино в селе Золино, тоже входившем в Гороховецкий уезд, разместилась 17-я стрелковая Нижегородская дивизия, для которой выстроили целый военный городок.

В годы войны

На гороховецкой земле проводили испытания новых артсистем и танков с разными вариантами пушечного вооружения. Так, например, в октябре 1939-го на гороховец-ком полигоне испытали танк Т-28 с новой 76-мм танковой пушкой Ф-34, созданной на Горьковском заводе № 92 под руководством известного конструктора Василия Грабина. А в ноябре 1940 года на директрисе Гороховецкого центра испытывался новый танк Т-34, оснащенный тем же орудием. За три дня из пушки «тридцатьчетверки» было сделано 2807 выстрелов! По результатам этих испытаний Т-34 пошел в серию и стал лучшим танком второй мировой войны.

Еще большее значение ГУЦ получил в годы Великой Отечественной. Туда из блокадного Ленинграда перевели весь Артиллерийский научно-исследовательский опытный полигон. В Гороховецком артиллерийском центре испытывали многие отечественные орудия, а также трофейную технику, «отстреливали» новые танки ИС и Т-34-85. В январе 1943-го из Барнаула в Гороховецкий район передислоцировали военный госпиталь. Первоначально он находился в Золино, а в 1965-м переехал в Мулино.

В годы войны Гороховецкий центр стал пунктом формирования новых воинских частей. Там было создано и отправлено на фронт более 300 соединений, в том числе 201-я стрелковая (впоследствии 4-я Гвардейская) латышская дивизия, 13-я Киевская артиллерийская дивизия прорыва Резерва ГК, соединения 1-й армии Войска Польского.

Спартанские условия

Однако условия размещения в центре новобранцов и запасников, особенно в 1941-42 гг., были более чем спартанские. Люди жили в антисанитарных условиях, без теплого обмундирования, их плохо кормили, не оказывали медицинской помощи. Некоторые умирали, не успев попасть на войну, а остальные мечтали быстрее отправиться на передовую. Тогда и появилось «народное» название артиллерийского центра – Гороховецкие лагеря, по аналогии с совсем иными лагерями…

Опубликовано немало мемуаров фронтовиков о лишениях, которые им приходилось терпеть в Гороховецких лагерях. Например, возглавлявший в 1990-е гг. пресс-центр МВО полковник Игорь Петрищев так вспоминал о пребывании в лагерях в конце 41-го: «Знаменитые» Гороховецкие лагеря, расположенные в лесу… Кто их только не прошел? В то время это были деревянные сооружения, вырытые в земле, покрытые землей сверху. Внутри землянки нары из бревен в два яруса. В каждой землянке располагалось по 40 человек. Пришли мы в лагеря усталые, легли, не раздеваясь, отдыхать и сразу почувствовали впервые прелесть лагеря. Лег я на нижний ярус навзничь и сразу ощутил падение с верхнего яруса то ли крошек, то ли мусора какого, а когда стал это смахивать с лица, то нащупал нечто ползущее – вши. Они моментально проникли в нижнее белье, и началась их «работа». Вши заели, их было так много и они так беспокоили, что нам приходилось раздеваться догола и трясти их прямо на снег в морозы, после чего снег был серым. Кормили нас очень плохо. Бывало, принесут котелок каши, успеешь задеть ложкой один раз, а второй раз полезешь в котел за кашей, а там ее уже и нет».

Профессор НИИ автомобильного транспорта, доктор технических наук Марк Лурье, провоевавший почти всю войну, и вовсе назвал Гороховецкие лагеря 41-го концлагерем: «Чтобы сделать людям «концлагерь», много ума не надо, просто запихните в место, где можно разместить 100 человек, сразу 500, и жизнь людей превратится в кошмар. И питание выделяйте на сотню, а не на полтысячи душ… Выдали нам хлопчатобумажные гимнастерки и брюки, а обуви и шинелей для солдат нет! До самой отправки на фронт красноармейцы нашей роты ходили в «домашних ботинках», в «гражданских» пальто и ватниках… В день выдавали 700 граммов хлеба, но это был не хлеб, а сырая мякина. На каждых 14 человек дважды в день давали банную шайку супа, а вечером каждый боец получал еще мизерную порцию каши. Только ты съедал суп из миски, так сразу отдавал ее стоящему в очереди, не было мисок и для трети бойцов, а котелков и в глаза не видели. Кто находился в Гороховце больше двух месяцев, заболевал дистрофией, у многих была цинга…».

И это далеко не самые тягостные подробности. А поэт-фронтовик Борис Слуцкий, начавший войну рядовым, а закончивший ее майором, написал о Гороховецких лагерях почти эпитафию:

«…И вот возникает запасник, похожий на все запасные полки,

На Гороховец, что с дрожью по коже вспоминают фронтовики.

На Гороховец Горьковской области (такое место в области есть),

Откуда рвутся на фронт не из доблести, а просто, чтоб каши вдоволь поесть».

Немцы пришли?!

Правда, поэт немного напутал в хронологии. В Горьковскую область лагеря попали лишь в конце войны. В августе 1944-го, когда была создана Владимирская область, в Указе Президиума Верховного Совета СССР особо оговаривалось, что четыре сельсовета Гороховецкого района с населенными пунктами Мулино и Золино (почти все Гороховецкие лагеря) были перечислены в состав Горьковской области. Но название осталось старое, гороховецкое.

После войны на территорию Гороховецкого центра передислоцировали 12-ю артиллерийскую дивизию прорыва Резерва Верховного главнокомандования. В 1975-м на ее базе создали 20-ю учебную артиллерийскую дивизию, ежегодно готовившую по 8 тысяч сержантов-артиллеристов. В 1993-1994 гг. из бывшей ГДР на территорию Гороховецкого артполигона вывели 34-ю гвардейскую артиллерийскую и 47-ю гвардейскую танковую дивизии, а к 1995-му в Мулино выстроили новый военный городок.

В последнее время Гороховецкий центр не раз оказывался на слуху в связи с проходившими там масштабными учениями, которые посещали самые высокие лица. В 2011 году было объявлено о договоре Минобороны с германским концерном Rheinmetall (бывшим крупнейшим производителем танков, стрелкового и авиационного вооружения третьего рейха) о строительстве в Мулино центра боевой подготовки Сухопутных войск на площади 500 кв. км. Сумма сделки, которую заключило ныне печально известное ОАО «Оборонсервис», оценивалась в 100 млн евро – (около 4 млрд рублей). Предполагалось, что новый полигон с лазерными датчиками и устройствами беспроводной передачи данных с системой спутниковой навигации будет сдан в 2014 году. Сегодня в свете последних коррупционных скандалов подобное «призвание варягов» для создания важнейшего оборонного объекта выглядит весьма сомнительным.

Николай Фролов