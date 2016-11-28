Боголюбовские прихожане готовятся к пикету

После прошедшей на прошлой неделе встречи Боголюбовских властей и бизнесменов с прихожанами Боголюбовского монастыря, активно выступающими против появления в поселке предприятия по производству памперсов, лейкопластырей и презервативов, руководство завода «Бергус» согласилось на некоторые уступки. Директор завода Павел Спичаков обратился с открытым письмом к «православным верующим России».

«Хочу всех Православных заверить, у меня не было какого-то умысла задеть ваши глубокие религиозные чувства, – пишет он. – Так сложилось, что единственной подходящей промышленной площадкой, которую мы смогли приобрести во Владимире и его окрестностях, оказалась площадка в промышленной зоне, расположенная в границах муниципального поселения Боголюбово. Как глубоко верующий человек , такое стечение обстоятельств я воспринимаю как волю Свыше! Именно моя вера побуждает меня создавать производства, заниматься реальным делом, которое несет Благо моей семье, моему народу и моей Родине.

В голове даже не было мысли, что юридический адрес, написанный мелкими буквами на обороте упаковок медицинских изделий, в том числе контрацептивов, может как-то какого-то задеть. Тем более не было планов использовать в рекламных и маркетинговых целях название поселка, ассоциирующиеся со святым местом, а именно с находящимся на территории поселка Свято-Боголюбовским монастырем».

Спичаков заявил, что готов рассмотреть вопрос о смене юридического адреса производства. Это случится, если пос.Боголюбово будет включен в состав территории г.Владимира. «С юридической стороны этот процесс возможен. По времени он может занять до года, – считает Спичаков. – Таким образом, будет изменен юридический адрес ООО «Бергус» и на продукции в качестве места производства будет указываться город Владимир».

Кстати, разговоры о том, что Боголюбово может стать одним из владимирских микрорайонов этом велись уже давно, но пока не кончились ничем. Если такое решение будет принято, для жителей поселка это станет очередным бонусом – за оформлением нужных документов, медицинской помощью и т.п. они смогут обращаться во Владимир, до которого 20 минут на автобусе, а не в свой нынешний райцентр Суздаль, добираться до которого им сейчас приходится не меньше часа с пересадками.

Впрочем, прихожане монастыря не считают такое предложение победой. «Мы рады, что руководство завода готово идти навстречу нашим пожеланиям и нам жаль, что в это производство вложено столько денег и труда, – прокомментировала Татьяна Фадеева, одна из активисток движения за перенос производства. Но смена юридического адреса, на наш взгляд, не решит проблему: сомнительная и богопротивная продукция все равно будет производиться в святом месте. Это несовместимо с нашими ценностями. Все мы понимаем, что время сейчас непростое и в поселке нужно открывать и налаживать новые производства. Но не может быть и речи о товарах, несовместимых с венными ценностями. Сейчас мы едем в боголюбовскую администрацию, чтобы договориться о проведении пикета. Мы намерены и дальше добиваться переноса производства или смены ассортимента выпускаемой продукции».

Также прихожане намерены исследовать нормативные документы по теме защитных зон вокруг памятников культуры. Они собираются попытаться «выкурить» завод на том основании, что он расположен слишком близко к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.