Боголюбовские прихожане обратились к президенту

Письмо адресовано руководству страны, патриарху Кириллу, владимирскому губернатору, а также в прокуратуру РФ. «Мы выражаем решительный протест против запуска в Боголюбово предприятия по производству противозачаточных средств, памперсов и прочих изделий личной гигиены», – пишут недовольные верующие. Они считают, что Боголюбово – место святое, сакральное и не может быть связано с производством изделий для удовлетворения греховных плотских потребностей.

По мнению авторов обращения, «одно место не может быть пристанищем двум противоположным понятиям: рождение Отечества и служить препятствием к рождению новой жизни». Также они выражают недовольство нейтральной позицией, которую заняла в вопросе появления нового производства Владимирская епархия.

Тем временем руководство завода «Бергус» выступило с очередным комментарием по поводу ситуации в Боголюбово: «Мы не получали никаких обращений ни от монастыря, ни от Владимирской епархии по поводу создания в Боголюбово производства презервативов. Информация, которую мы видим в СМИ, очень противоречивая. Сначала некий московский священнослужитель выразил свой протест в СМИ. После этого пресс-служба Владимирской епархии заявила прессе, что не имеет ничего против соседства с нашим заводом. Теперь в медиа распространяется обращение неких анонимных «прихожан». Нас приводит в недоумение позиция «прихожан», связывающих наше производство с «блудом» и «срамотой». Насколько нам известно из открытых источников, руководство РПЦ довольно спокойно относится к применению средств контрацепции в целях защиты от венерических болезней и для планирования семьи. Завод «Бергус» продолжает плановую работу по реализации в Боголюбове своих производственных проектов (выпуск подгузников, лейкопластырей и презервативов), которые способствуют снижению зависимости России от импортных поставщиков, а также созданию в Боголюбове новых рабочих мест и увеличению поступлений в его бюджет».

А в Боголюбово между тем начат сбор подписей против «строительства завода по производству презервативов»: к настоящему моменту его поддержало около 20 человек.

Публикуем полный текст открытого письма прихожан:

«Открытое обращение прихожан Свято-Боголюбского монастыря и жителей Боголюбово и Владимира

Мы выражаем решительный протест против запуска в Боголюбово предприятия по производству противозачаточных средств, памперсов и прочих изделий личной гигиены.

Боголюбово – имеет особое место в истории России. Святой благоверный Великий князь Андрей, названный Боголюбским за свою любовь к Господу и Его Пречистой Матери, его имя одно из первых связано с образованием централизованного Великорусского государства, переместил столицу из Киева во Владимир. Свою резиденцию князь Андрей размещает в месте, в последствии названным Боголюбово. Далее спустя полтора столетия столицей становится Москва.

Боголюбово-это наше святое, сакральное место. По преданию по пути следования княжеского обоза из Вышгорода в Суздальскую землю кони, везшие чудотворную икону Богородицы, в десяти верстах от Владимира внезапно встали. В этом месте князь сподобился чудесного явления ему Пресвятой Богородицы. Матерь Божия повелела Ее образ поставить во Владимире, а на этом месте воздвигнуть монастырь. Это необычайное явление открывает нам, что Она всегда пребывает с нами, людьми, что Она печется о нас, о России, что Она наша руководительница, оказывает нам Свое покровительство и помощь. Боголюбово-это место, где жил, трудился и окончил свой нелегкий жизненный путь и принял мученическую смерть от рук изменников Святой благоверный князь Андрей и где служили многие другие святые Владимирской земли, такие как, святитель Феофан затворник, святитель Афанасий Сахаров и другие. И это место, его название каждый православный бережно хранит в своей памяти, в своем сердце, несет в своих переживаниях и это подтверждается ежегодными многотысячными крестными шествиями на праздничные дни обители. И Оно неприкасаемо ни для насмешек, ни для хулы или глумления.

И вот этому месту, святому, сакральному месту, историческому месту, месту рождения Российской государственности, можно сказать, колыбели России, известному далеко за границей, может быть уготована другая “слава” тем, что с Его именем будут связаны названия изделий для удовлетворения греховных плотских потребностей, в том числе и за границей.

Это уже полная духовно-нравственная деградация!

Как одно место может быть пристанищем двум противоположным понятиям: рождение Отечества и служить препятствием к рождению новой жизни? Вот, кирпичный завод был создан для строительства Монастырских соборов и корпусов, будущего духовного центра и сегодняшнего оплота Православия. А сегодня СМИ прямо-таки напичканы заголовками, что Владимирские изделия обеспечат потребности стран Европы. Но прежде всего нас смущает в этом вопросе не то, что акцент делается именно на производстве презервативов и что этот вопрос так смакуют в СМИ и интернете, сердобольные борцы против рождаемости предлагают даже кощунственные названия, связанные со святыми названиями и понятиями для православных. Самое печальное и неприемлемое для православных то, что свою теплохладную позицию, позицию равнодушия, полного безразличия по такому духовному вопросу выражает официальный представитель церкви в лице секретаря митрополии, как позицию церкви.

Мы категорически заявляем, что такая позиция не является позицией Церкви, точнее, не всей Ее полноты. Ни секретари, ни даже архиереи не представляют всю полноту Церкви. Церковь Христова-это прежде всего народ Божий, а глава Ее Христос. Глас народа – глас Божий. Мнение народа есть истина, и к ней надо прислушиваться без каких-либо возражений, а не выражать свое единоличное мнение как мнение большинства. Наша Церковь является соборной. Соборность – это цельность, внутренняя полнота, множество, собранное силой любви в свободное и органическое единство.

Есть еще один немаловажный мотив нашего обращения. Если мы промолчим, проявим слабость, трусость, малодушие, безразличие, как некоторые, ранее упомянутые, то мы становимся соучастниками греха. Молчанием предается Бог. А за это последует наказание и не только в будущем, но и в этом веке, т.е. мире. А мы не желаем, чтобы нас, наши города постигла участь Содома и Гоморы, как об этом сказано в Библии.

Требуем остановить такое позорное начинание. Уже сейчас нанесен тяжелый душевный, моральный, психологический урон. Мы прежде всего скорбим о случившемся и молимся о вразумлении заблудших, но с тем же и предупреждаем, что Бог поругаем не бывает и если должные меры не будут приняты, виновные понесут наказание Свыше. Мы же со своей стороны с Божьей помощью будем всячески препятствовать этому безнравственному, бездуховному, антипатриотичному процессу».

Напомним, скандал вокруг производства в Боголюбово возник в начале ноября с подачи некого московского иеромонаха Никона, выступившего против открытия нового производства средств контрацепции. Он не был поддержан официально руководством Православной Церкви. Однако сейчас идеи столичного иеромонаха завладевают умами его единомышленников из региона-33.

Фото: https://2.bp.blogspot.com/ -KSBX_vE0a7Q/ TwtikHNeS7I /AAAAAAAASHM/ kWyqAdwR3Ew/ s1600/bogolyubovo.jpg