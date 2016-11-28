Лакинск снова будет «пробковым» местом

Этот маленький город на пути из Владимира в Москву опять будет местом «великого стояния» на трассе М7. Ремонт дороги там потрепал немало нервов водителям в нынешнем году, он и сейчас продолжается, но уже не влияет на интенсивность потока: работы идут «на обочине». На 145-150 км федеральной трассы идет перенос инженерных сетей, расширение дорожного полотна, обустройство съездов и подходов, наружного освещения.

А в феврале на этом отрезке стартует капремонт проезжей части с последующим расширением в районе фабрики. Все пойдет по привычной схеме: на одной половине дороги развернутся работы, вторую оставят для движения транспорта. Поток пойдет медленно, пробок не избежать.

Зато по завершению работ на этом участке федеральной трассы будет 4 разворотные петли, несколько левых поворотов, подземные и надземные пешеходные переходы.

Кстати

У компании «Упрдор Москва-Нижний-Новгород», обслуживающей трассу М-7, сейчас напряженная пора. Верстается бюджет на будущий год. Пока лишь точно известно, что полностью сделают ремонт в Лакинске, а вот обустройство поворота на пос. Вольгинский в Петушинском районе и реконструкция дороги в районе Вязников пока под вопросом.