Где и как встретить 2017-й?

Скучно не будет!

Владимирский общепит на рекламу скуповат. Нет бы разместить на своих сайтах информацию о предновогодних корпоративах – с датами, ценами, программой. И забросить все это в соцсети (ловись, рыбка!). Но не тут-то было! Мы изучили сайты наиболее популярных кафе областного центра и… ничего не нашли.

Искали в виртуальном пространстве «Угли», «Лосось и кофе», «Поющий лосось», «Шеш-Беш», «Азия», «Старый двор», «Елки-палки», «Фарфалина», «Макс Брой», «Чески Крумлов»… Запрос в поисковой строке по трети кафе вообще не выводит никакой информации: ни сайта, ни контактов. Пришлось заглядывать через «общие» порталы о «Владимире хлебосольном». Там у второй трети кафе обнаружились «полуживые» сайты с адресом и телефонами. Но никаких новостей, меню и сообщений об акциях и мероприятиях.

Только у 3-4 кафе есть инструкция по ценам и датам предновогодних корпоративных вечеринок. По остальным – звони администраторам. Те отвечают вежливо, но кисло. По тематике новогодней программы объясняют: «Скучно не будет» (это самый яркий ответ, что мы услышали). Мол, будут ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, юморные конкурсы и дискотека.

В «Шеш-Беше» вообще не планируется предновогодняя программа, максимум – фоновая новогодняя музыка. В «Поющем лососе» и «Фарфалине» будут работать ди-джеи, в «Старом дворе» – артисты театра. Только в «Чески Крумлов» к стандартному набору добавили шоу иллюзионистов и танцевальные номера.

С меню веселее. В каждом кафе заверили, что к новогоднему столу специально составляли и выбрали новые блюда. Впрочем, по названиям этого не скажешь. В тренде цыпленок табака, мясо по-французски, жюльен с грибами, салат «Цезарь». Плюс восточная кухня: шашлыки, люля-кебаб и т.п. Самая низкая цена на предновогодние корпоративы из перечисленных кафе – 1600 рублей с человека, самая высокая – 3500 рублей. Это нормально: два года назад было так же.

Интермедия у елки

Почему гастролеры, приезжающие под Новый год в местные дворцы культуры, так активно навязывают мультяшных персонажей? Какая связь между Фиксиками, Лунтиком, феями Винкс и Дедом Морозом со Снегурочкой? Великовозрастные юноши и девушки, одетые в плюшевые костюмы, вяло скачут под фонограмму и не всегда открывают рты вовремя, когда начинает звучать их бодрая речь. 500-800 рублей за 40-минутное представление. И такие спектакли называются новогодними сказками. А хороводы в местных театрах, ставящих детские представления, называют теперь интермедиями вокруг елки. Зачем этот новояз, когда спектакли отлично поставлены?

Так, скажем, областной театр драмы порадует детей спектаклем «Кот в сапогах». В театре «Разгуляй» новогодняя премьера сезона – «Аленький цветочек». Самый большой выбор спектаклей традиционно в театре кукол: «Морозко», «Медведь, который не верил в Деда Мороза», «Новый год для малышей» (театр на подушках).

Сравнительно новый вариант детских сказок – предновогодний корпоратив. Его начали в областном Доме работников искусств, сейчас он есть и в комплексе «РусьКино». Дети могут себя почувствовать взрослыми, потому что помимо традиционной сказки им готовят настоящее застолье. В этом году в ОДРИ на суд владимирских школьников представят смешного «новогоднего» Буратино. Спектакль интерактивный, в нем участвуют все зрители. А их – один класс (ОДРИ устраивает предновогодние вечера только для группы 25-35 человек, так что никакой давки у елки, никакого гвалта в зале). После сказки – за стол.

На свежий воздух

Многие владимирские семьи мечтают на Новый год, прежде всего, о хорошей погоде, потому что хочется не только посидеть за столом, но и весело погулять на улице. Праздник на турбазе растянется на 2-3 дня и влетит в копеечку: минимум – 15 тысяч рублей с человека.

Универсальный вариант – кафе рядом с парком или уличной площадью, где запланировано проведение массовых новогодних мероприятий. Или ресторанный комплекс с собственной большой территорией для прогулок и уличных развлечений, а также с несколькими банкетными залами. Например, «Русская деревня», «Велес», «Старый двор». Там справить Новый год можно и без проживания. Даже цены на новогоднее торжество вполне приемлемые – от 3000 рублей. Правда, затраты на такси могут доходить до 1000 рублей. Еще и заранее бронировать придется.

Кафе у парков имеют хорошие освещенные площадки. Рядом елки, вокруг которых можно поводить хороводы, тут будут развлекать «парковые» Деды Морозы (совершенно бесплатно!), станут работать карусели и ледовые катки. Цены в таких кафе -3500-3800 рублей с человека.

На какие уступки идут владимирские кафе в этом году:

– алкоголь из дома

– застолье из обыденного меню кафе

– скидка для больших компаний

– несколько вариантов меню: экономное и с излишествами

– бронирование без аванса до середины декабря

– новогодние подарки в виде десертов и шампанского