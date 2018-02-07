Готовимся к Великому посту

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Делаем всё по православной традиции
Великий пост, предшествующий светлому празднику Пасхи, начнется 19 февраля. Длится он 7 недель, или 48 дней, отличается особой строгостью. Чтобы его соблюсти, нужна длительная подготовка, не ограничивающаяся одним-двумя днями.
По православной традиции с 5 по 10 февраля возобновляется пост в среду и пятницу, когда на трапезе разрешается рыба. Это последняя седмица перед Великим постом, когда вкушается мясо.
Последующая седмица с 12 по 18 февраля – сырная (совпадает с масленичной неделей). Из трапезы исключается мясо, разрешается вкушение молочных продуктов, сыра, яиц, рыбы.
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Совет священнослужителя
Андрей Сидоров, руководитель пресс-службы Владимирской епархии
“Великий пост – это в первую очередь освобождение души от греха, и только после — ограничение в еде. Необходимо оценивать свои возможности по поводу воздержания. Если отказ от пищи вызывает у человека злость, раздражительность, нервозность и тому подобное, то никакой пользы от такого поста не будет.
Если неопытный человек начинает борьбу по всем фронтам, он наверняка проиграет. А если начнет с малого и выдержит – это хорошо, это приветствуется. В следующий раз, возможно, он сможет больше. Главное во время поста – это всё-таки позаботиться о душе так, как обычно мы заботимся о теле”.
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Организация духовной жизни
Великий пост – подходящее время совершить добрый акт по отношению к любому человеку, поддержав его добрым словом в сложной ситуации. Не следует забывать и о себе. Душа нуждается в уединенном уголке, которого так не хватает в современном большом городе.
Читайте молитвы, не скупитесь на тёплые слова своим родным и не забывайте ходить в церковь. Это позволит сделать эти 48 дней не просто диетой, но особенным периодом осознания, сопереживания и успокоения.
Кроме того, церковь приветствует намерение человека на время Великого поста отказаться от чего-то вредного (курить, материться, ссориться с родными и соседями).
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Подготовка меню Великого поста
Питание в дни Великого поста делится на категории, по которым в одни дни можно пить только воду, в другие — включить в рацион только сырую растительную пищу. Есть дни горячей пищи – вареных круп и овощей.
Перед началом поста нужно будет составить свое ежедневное меню. На первый взгляд кажется, что питаться предстоит только хлебом и кашами, но комбинирование продуктов может быть самое разное. Например: капустные котлеты, тушеные грибы или овощи, салаты. Вариантов – масса.
Тем, кто собирается придерживаться поста впервые, будет сложно его выдержать по монастырским канонам. Для начала им достаточно воздержаться только от мяса, яиц и молока.
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Совет врача
Изабелла Ивкова, врач-терапевт горбольницы № 5
“Надо постепенно приучать себя есть меньше. Современный человек ест слишком много, он так привык и не может себе отказать. А это вредно и с точки зрения физического здоровья, и волевых качеств. Современный человек безвольный. А тренировать силу воли можно только ограничениями. Но небольшими и постепенными”.
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Противопоказания
Серьезно относиться к Великому посту нужно людям с проблемами здоровья. Им как никому нужно оценивать свой рацион в любое время. Его смена может повлечь за собой обострение заболеваний, снижение трудоспособности, развитие усталости и недомогания. Беременные и дети, вне всякого сомнения, тоже относятся к этой категории.
Путешественники, у которых нет возможности по дороге приобрести ту или иную пищу, работники, нагруженные физической или умственной работой, также не обязаны соблюдать пост, так как это может привести к ухудшению здоровья.
Татьяна Лысова
Готовимся к Великому посту
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