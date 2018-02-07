Готовимся к Великому посту

Великий пост, предшествующий светлому празднику Пасхи, начнется 19 февраля. Длится он 7 недель, или 48 дней, отличается особой строгостью. Чтобы его соблюсти, нужна длительная подготовка, не ограничивающаяся одним-двумя днями.

По православной традиции с 5 по 10 февраля возобновляется пост в среду и пятницу, когда на трапезе разрешается рыба. Это последняя седмица перед Великим постом, когда вкушается мясо.

Последующая седмица с 12 по 18 февраля – сырная (совпадает с масленичной неделей). Из трапезы исключается мясо, разрешается вкушение молочных продуктов, сыра, яиц, рыбы.