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Прощайте серые будни! Строим планы на неделю

Лучшие культурные события грядущей пятидневки

  1. Моноспектакль Константина Райкина

    Что: Поэтический моноспектакль “Над балаганом небо…”

    Где: Областной Дворец Культуры и Искусства

    Когда: 8 февраля в 19.00

    Сколько стоит: от 1.250 р.

    Зачем: В наш город не часто приезжают артисты такого калибра, как Константин Райкин! Prizyv.ru рекомендует не пропустить моноспектакль легендарного худрука театра “Сатирикон”. Народный артист России обещает познакомить владимирцев с редкими стихотворениями Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Осипа Мандельштама, Лопе де Веги и конечно же Александра Сергеевича Пушкина.

  2. Ярмарка подарков ко Дню Влюбленных

    Что: Ярмарка Handmade

    Где:  Торговый комплекс “Мегаторг”

    Когда: с 9 по 14 февраля

    Сколько стоит: Вход свободный

    Зачем: 14 февраля уже не за горами! Так что, пора выбирать подарки своим любимым. Конечно, это не исконно русский праздник и ретрограды могут отделаться от него традиционным “Пфффф”, но редакция prizyv.ru уверена – дарить намного приятнее, чем получать, тем более, когда есть повод. Так что всех, придерживающихся аналогичной точки зрения, мы приглашаем заглянуть на крафтовую ярмарку в “Мегаторг” где можно будет не только выбрать подарок своему “Валентину”, но и отлично провести время!

  3. Повод пошевелить мозгами

    Что: Разговоры о будущем с Анатолием Вассерманом

    Где: Центр организации культурного досуга “Арт-Дворец” (бывш. ДК Точмаш)

    Когда: 9 февраля в 19:00

    Сколько стоит:  от 550 р.

    Зачем: Известная точка зрения на журналиста, патриота, интеллектуала и говорящую Википедию гласит: “Единственное чего не знает Анатолий Вассерман – это понятие “Анатолий Вассерман не знает”. Уже в эту пятницу Чак Норрис интелекта приезжает в наш город чтобы поговорить о будущем, политике и технологиях, а также ответить на вопросы почтенной публики, которые, кстати, ему можно заранее прислать на почту cityclass33@mail.ru

  4. Легенда советского кино на большом экране

    Что: х\ф “Девчата” (1961)

    Где: Социальный кинотеатр “Милосердие и порядок”

    Когда: 9 февраля в 16:00

    Сколько стоит: Вход свободный

    Зачем: Как часто вы смотрите старое-доброе советское кино? Хорошо, а на большом экране? То-то и оно! Предлагаем вам завершить рабоче-культурную неделю просмотром нержавеющей классики – романтической комедии Юрия Чулюкина “Девчата” с блистательной Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым.
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Обсуждение 2

  • Навуходоносор:
    04.02.2018 в 16:21

    О, к нам приезжает Онотоле! Класс!!! Обожаю этого толстого тролля

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  • Грэтхен:
    04.02.2018 в 20:59

    А я бы на Труффальдино посмотрела)) Плевать что постарел, талант все равно не пропьешь!

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