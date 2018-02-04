Прощайте серые будни! Строим планы на неделю

Что: Ярмарка Handmade

Где: Торговый комплекс “Мегаторг”

Когда: с 9 по 14 февраля

Сколько стоит: Вход свободный

Зачем: 14 февраля уже не за горами! Так что, пора выбирать подарки своим любимым. Конечно, это не исконно русский праздник и ретрограды могут отделаться от него традиционным “Пфффф”, но редакция prizyv.ru уверена – дарить намного приятнее, чем получать, тем более, когда есть повод. Так что всех, придерживающихся аналогичной точки зрения, мы приглашаем заглянуть на крафтовую ярмарку в “Мегаторг” где можно будет не только выбрать подарок своему “Валентину”, но и отлично провести время!