Получаем шпинат и рукколу на своем подоконнике

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Что лучше выращивать
В домашних условиях прекрасно растет шпинат, руккола, петрушка, укроп, базилик, кинзу, бораго, листовая горчица, кресс-салат. Выбирая, какую зелень выращивать на подоконнике, учитывайте её требования к содержанию и уходу, а не только вкусовые качества.
Огородники-асы выращивают в домашних условиях практически все, включая томаты, огурцы и даже дыни! Но у новичка даже такие «простые» растения, как укроп или петрушка, могут не особо удаться. Поэтому, если вы планируете свои первые опыты, выбирайте неприхотливые и нетребовательные варианты: лук (включая многолетние виды), кресс-салат, листовую горчицу, бораго (огуречная трава).
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Посадочный материал
Некоторые производители семян на упаковках указывают, что тот или иной сорт подходит для выращивания дома. Если прямого указания на пакетике семян нет, то выбирайте скороспелые, холодостойкие и теневыносливые сорта.
Как появится первый урожай, не срезайте растения под корень. Отрезайте понемногу зелени от каждого кустика, сохраняя их основу. Тогда они будут расти густыми и постоянно радовать урожаем.
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Емкости для выращивания
Под зелень на подоконнике можно использовать горшки для цветов, тару из-под майонеза и сметаны. Хорошо подойдут деревянные ящики и контейнеры из пластика. В принципе любой пустотелый предмет можно приспособить под емкость для выращивания зелени.
В таре сделайте небольшие дырочки для циркуляции воздуха в корневой системе растений. На дно емкости всегда укладывается дренаж, обычно это слой керамзита.
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Оптимальная почва
Для посадки растений не берите землю с улицы или огорода. В ней находятся десятки видов яиц и личинок различных паразитов. Придется предварительно протравливать грунт или применять впоследствии пестициды для защиты растений от вредителей.
В садовых магазинах земля не только обрабатывается, но и наполняется питательными веществами. В такой почве зелень будет расти великолепно.
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Полив
Поливают домашнюю теплицу только отстоянной водой комнатной температуры. Поливают зелень регулярно, но умеренно. Не допускайте, чтобы земля пересыхала, но и вода стоять в контейнере не должна, иначе семена подгниют.
Такие растения, как укроп и кервель, нуждаются в повышенной влажности. Поэтому каждый день их необходимо обильно опрыскивать.
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Освещенность
Лучше всего зелень растет на подоконниках с южной и западной стороны. Нетребовательны к освещенности кресс-салат, бораго, кервель.
Желательно, чтобы окна, где стоит тара с растениями, всегда были чистыми. Если за окном у вас лоджия, то теплицу здесь лучше не устраивать, света для растений будет мало.
Когда квартира совсем темная, а зелени к обеду хочется, можно подсветить ее искусственным светом. Для этого используются люминесцентные лампы, желательно белого спектра. Но обязательно следите за тем, чтобы растения не перегревались от лампы.
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Температурный режим
Температура в помещении должна быть оптимальной для каждого вида зелени на подоконнике. Переохлаждение негативно скажется на развитии растений.
В то же время следите за тем, чтобы растениям не было жарко. Первый признак перегрева – желтые и поникшие листья, слабое развитие кустов.
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Советы бывалого огородника
Наталья Тютюма (г. Владимир)
Трава для домашних питомцев
Чтобы кошки не обгрызали домашнюю зелень и рассаду для дачи, посадите дома траву и для них. Самый лучший вариант – зеленый овес, пшеница, рожь и ячмень. Молодые побеги злаковых кошки едят с большим удовольствием.
Для своей кошки я выращиваю овес, который быстро дает сочную зеленую травку. Семена овса я покупаю на рынке, стоит это недорого (20-30 руб. за килограмм). У меня приспособлены для этого три коробочки из-под плавленого сыра глубиной 6 см с крышечкой, так как для проращивания необходим парниковый эффект.
Пока кошка в течение недели ест первый посев, во второй коробочке всходят и подрастают ростки. А в третьей, под крышкой, проклевываются посеянные семена.
На дно коробочки тонким слоем я насыпаю земляную смесь и поливаю ее, чтобы земля пропиталась влагой и набухла. Толстым слоем засыпаю зерна овса, чтобы вся площадь была покрыта. Так всходы получаются густыми, без проплешин. Сверху насыпаю опять же тонким слоем землю и поливаю, но не заливаю.
Контейнер получается заполнен наполовину, так как при прорастании всходы и корешки поднимают слой земли и он высыпается. Закрываю неплотно крышкой и ставлю в теплое место (на кухне его нетрудно найти). Через 2-3 дня семена проклевываются, снимаю крышку и ставлю на окно для роста. Все! Через неделю киска может лакомиться свежей зеленью.
Получаем шпинат и рукколу на своем подоконнике
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Обсуждение 3
Обожаю рукколу!!!!!! Учитывая нынешние цены в магазинах, пора переходить на собственный огород, пусть даже на подоконнике
Присоединяюсь, тоже рукколу обожаю!
Надо же сколько всего люди дома выращивают. А я по старинке только зеленый лук из луковицы в банке с водой