Получаем шпинат и рукколу на своем подоконнике

В домашних условиях прекрасно растет шпинат, руккола, петрушка, укроп, базилик, кинзу, бораго, листовая горчица, кресс-салат. Выбирая, какую зелень выращивать на подоконнике, учитывайте её требования к содержанию и уходу, а не только вкусовые качества.

Огородники-асы выращивают в домашних условиях практически все, включая томаты, огурцы и даже дыни! Но у новичка даже такие «простые» растения, как укроп или петрушка, могут не особо удаться. Поэтому, если вы планируете свои первые опыты, выбирайте неприхотливые и нетребовательные варианты: лук (включая многолетние виды), кресс-салат, листовую горчицу, бораго (огуречная трава).