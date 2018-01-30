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Получаем шпинат и рукколу на своем подоконнике

Основные правила выращивания зелени дома

  1. Что лучше выращивать

    В домашних условиях прекрасно растет шпинат, руккола, петрушка, укроп, базилик, кинзу, бораго, листовая горчица, кресс-салат. Выбирая, какую зелень выращивать на подоконнике, учитывайте её требования к содержанию и уходу, а не только вкусовые качества.

    Огородники-асы выращивают в домашних условиях практически все, включая томаты, огурцы и даже дыни! Но у новичка даже такие «простые» растения, как укроп или петрушка, могут не особо удаться. Поэтому, если вы планируете свои первые опыты, выбирайте неприхотливые и нетребовательные варианты: лук (включая многолетние виды), кресс-салат, листовую горчицу, бораго (огуречная трава).

    Горчица и щавель соседствуют с помидорами

  2. Посадочный материал

    Некоторые производители семян на упаковках указывают, что тот или иной сорт подходит для выращивания дома. Если прямого указания на пакетике семян нет, то выбирайте скороспелые, холодостойкие и теневыносливые сорта.

    Как появится первый урожай, не срезайте растения под корень. Отрезайте понемногу зелени от каждого кустика, сохраняя их основу. Тогда они будут расти густыми и постоянно радовать урожаем.

  3. Емкости для выращивания

    Под зелень на подоконнике можно использовать горшки для цветов, тару из-под майонеза и сметаны. Хорошо подойдут деревянные ящики и контейнеры из пластика. В принципе любой пустотелый предмет можно приспособить под емкость для выращивания зелени.

    В таре сделайте небольшие дырочки для циркуляции воздуха в корневой системе растений. На дно емкости всегда укладывается дренаж, обычно это слой керамзита.

    Побеги кресс-салата и редиски в пищевом контейнере

  4. Оптимальная почва

    Для посадки растений не берите землю с улицы или огорода. В ней находятся десятки видов яиц и личинок различных паразитов. Придется предварительно протравливать грунт или применять впоследствии пестициды для защиты растений от вредителей.

    В садовых магазинах земля не только обрабатывается, но и наполняется питательными веществами. В такой почве зелень будет расти великолепно.

  5. Полив

    Поливают домашнюю теплицу только отстоянной водой комнатной температуры. Поливают зелень регулярно, но умеренно. Не допускайте, чтобы земля пересыхала, но и вода стоять в контейнере не должна, иначе семена подгниют.

    Такие растения, как укроп и кервель, нуждаются в повышенной влажности. Поэтому каждый день их необходимо обильно опрыскивать.

    Листья бораго после душа

  6. Освещенность

    Лучше всего зелень растет на подоконниках с южной и западной стороны. Нетребовательны к освещенности кресс-салат, бораго, кервель.

    Желательно, чтобы окна, где стоит тара с растениями, всегда были чистыми. Если за окном у вас лоджия, то теплицу здесь лучше не устраивать, света для растений будет мало.

    Когда квартира совсем темная, а зелени к обеду хочется, можно подсветить ее искусственным светом. Для этого используются люминесцентные лампы, желательно белого спектра. Но обязательно следите за тем, чтобы растения не перегревались от лампы.

    Купающийся в лучах солнца базилик

  7. Температурный режим

    Температура в помещении должна быть оптимальной для  каждого вида зелени на подоконнике. Переохлаждение негативно скажется на развитии растений.

    В то же время следите за тем, чтобы растениям не было жарко. Первый признак перегрева – желтые и поникшие листья, слабое развитие кустов.

    Зелень на подоконнике необходимо защищать от прямых солнечных лучей

  8. Советы бывалого огородника

    Наталья Тютюма (г. Владимир)

    Трава для домашних питомцев

    Чтобы кошки не обгрызали домашнюю зелень и рассаду для дачи, посадите дома траву и для них. Самый лучший вариант – зеленый овес, пшеница, рожь и  ячмень. Молодые побеги злаковых кошки едят с большим удовольствием.

    Для своей кошки я выращиваю овес, который быстро дает сочную зеленую травку. Семена овса я покупаю на рынке, стоит это недорого (20-30 руб. за килограмм). У меня  приспособлены для этого три коробочки из-под плавленого сыра глубиной  6 см с крышечкой,  так как для проращивания необходим парниковый эффект.

    Пока кошка в течение недели ест первый посев, во второй коробочке всходят и подрастают ростки. А в третьей, под крышкой,  проклевываются посеянные семена.

    На дно коробочки тонким слоем я насыпаю земляную смесь и поливаю ее, чтобы земля пропиталась влагой и набухла. Толстым слоем засыпаю зерна овса,  чтобы вся площадь была покрыта. Так всходы получаются густыми, без проплешин. Сверху насыпаю опять же тонким слоем землю и поливаю, но не заливаю.

    Контейнер получается заполнен наполовину,  так как при прорастании всходы и корешки поднимают слой земли и он высыпается. Закрываю неплотно крышкой и ставлю в теплое место (на кухне его нетрудно найти).  Через 2-3 дня семена проклевываются, снимаю крышку и ставлю на окно для роста. Все!  Через неделю киска может лакомиться свежей зеленью.
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Обсуждение 3

  • Emma:
    30.01.2018 в 10:43

    Обожаю рукколу!!!!!! Учитывая нынешние цены в магазинах, пора переходить на собственный огород, пусть даже на подоконнике

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  • Светлова:
    30.01.2018 в 11:37

    Присоединяюсь, тоже рукколу обожаю!

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  • Лизонька:
    30.01.2018 в 12:49

    Надо же сколько всего люди дома выращивают. А я по старинке только зеленый лук из луковицы в банке с водой

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