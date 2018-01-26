Старшеклассница стала заложником одного дня

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Цель - вырваться из петли времени
Юная Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня своей жизни. Теперь ей нужно понять, как избежать трагедии и вернуться в основную временную линию. Только вот сделать это будет очень непросто. Ей придется пересмотреть свои ценности и, возможно, спасти чью-то жизнь.
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Где и когда это произойдет
Что: х/ф «Матрица времени»
Жанр: триллер, драма, детектив
Производство: США, 2017 г.
Где: кинотеатр «Милосердие и порядок»
Когда: 26, 27, 28 января в 18.30
Сколько стоит: бесплатно
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Вроде бы обычная подростковая жизнь
Сюжет «Матрицы времени» начинает закручиваться с первых минут. Вроде бы в кадре не происходит ничего необычного — обычная подростковая жизнь. Однако тонкие намеки и неспроста попавшие в объектив эпизоды раскручивают спираль происходящих событий. Да так, что ты как будто сам оказываешься участником происходящего…
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У любого действия будут свои последствия
Тема временных петель стала актуальной последнее время. Но сюжет этого фильма не похож ни на один фильм или сериал. Хотя поначалу и кажется, что это очередной «День сурка». Создатели сдобрили сюжетную линию массой деталей, которые постепенно складываются в один-единый пазл. И то, как это сделано, не может не вызывать хоть доли восхищения. Ничто здесь не случайно, у любого действия будут последствия. А когда дойдет дело до финала, безучастным не останется никто.
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Посмотрите на свою жизнь по-новому
Это по-юношески трогательная, но в то же время сложная история с легким уклоном в мистику и закрученный триллер. Если вам по душе такие фильмы, тогда «Матрица времени» предназначена для вас. Фильм режиссера Ри Руссо-Янг так просто не отпускает, а стимулирует воображение и заставляет посмотреть на жизнь под иным углом.
Старшеклассница стала заложником одного дня
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Обсуждение 2
Кажется, после “Дня сурка” тема закольцованного времени была закрыта. Ан нет – все снимают и снимают. Ну что ж, посмотрим, оценим
Ну сколько можно хвалить этот “день сурка”?! молодых тоже терзают мысли, правильно ли они живут. и это классно, что снимают вот такие вот подростковые фильмы