16+

Старшеклассница стала заложником одного дня

Как вырваться из петли времени

  1. Цель - вырваться из петли времени

    Юная Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня своей жизни. Теперь ей нужно понять, как избежать трагедии и вернуться в основную временную линию. Только вот сделать это будет очень непросто. Ей придется пересмотреть свои ценности и, возможно, спасти чью-то жизнь.

     

  2. Где и когда это произойдет

    Что: х/ф «Матрица времени»

    Жанр: триллер, драма, детектив

    Производство: США, 2017 г.

    Где: кинотеатр «Милосердие и порядок»

    Когда: 26, 27, 28 января  в 18.30

    Сколько стоит: бесплатно

  3. Вроде бы обычная подростковая жизнь

    Сюжет «Матрицы времени» начинает закручиваться с первых минут. Вроде бы в кадре не происходит ничего необычного — обычная подростковая жизнь. Однако тонкие намеки и неспроста попавшие в объектив эпизоды раскручивают спираль происходящих событий. Да так, что ты как будто сам оказываешься участником происходящего…

  4. У любого действия будут свои последствия

    Тема временных петель стала актуальной последнее время. Но сюжет этого фильма не похож ни на один фильм или сериал. Хотя поначалу и кажется, что это очередной «День сурка». Создатели сдобрили сюжетную линию массой деталей, которые постепенно складываются в один-единый пазл. И то, как это сделано, не может не вызывать хоть доли восхищения. Ничто здесь не случайно, у любого действия будут последствия. А когда дойдет дело до финала, безучастным не останется никто.

  5. Посмотрите на свою жизнь по-новому

    Это по-юношески трогательная, но в то же время сложная история с легким уклоном в мистику и закрученный триллер. Если вам по душе такие фильмы, тогда «Матрица времени» предназначена для вас. Фильм режиссера Ри Руссо-Янг так просто не отпускает, а стимулирует воображение и заставляет посмотреть на жизнь под иным углом.
Просмотры:

Обсуждение 2

  • Нинон Ланкло:
    26.01.2018 в 12:11

    Кажется, после “Дня сурка” тема закольцованного времени была закрыта. Ан нет – все снимают и снимают. Ну что ж, посмотрим, оценим

    Ответить
  • Лизонька:
    26.01.2018 в 12:27

    Ну сколько можно хвалить этот “день сурка”?! молодых тоже терзают мысли, правильно ли они живут. и это классно, что снимают вот такие вот подростковые фильмы

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Игорь Бочкин стал заложником. Любви

Две аварии на одного ребенка

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

Одного аттестата мало

Одного помиловали?

Две стороны одного дома