Старшеклассница стала заложником одного дня

Тема временных петель стала актуальной последнее время. Но сюжет этого фильма не похож ни на один фильм или сериал. Хотя поначалу и кажется, что это очередной «День сурка». Создатели сдобрили сюжетную линию массой деталей, которые постепенно складываются в один-единый пазл. И то, как это сделано, не может не вызывать хоть доли восхищения. Ничто здесь не случайно, у любого действия будут последствия. А когда дойдет дело до финала, безучастным не останется никто.