Дома не сиди: выходные 13 и 14 января

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Куда пойти с детьми
Что: м\ф “Отважный рыцарь”
Где: Социальный кинотеатр “Милосердие и Порядок”
Когда: 13 и 14 февраля в 16.00
Сколько стоит: бесплатно
Зачем: Выходные – это отличный повод провести время всей семьей! В качестве идеального варианта совместного отдыха редакция prizyv.ru предлагает поход в социальный кинотеатр “Милосердие и Порядок” на захватывающий австро-немецкий мультфильм “Отважный рыцарь”. Эта добрая сказка порадует любого ребенка в возрасте от 6 и до 96 лет!
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Аристократический вояж за город
Что: Выставка “Путешествие в Висбаден”
Где: Муромцево, усадьба В.С. Храповицкого, выставочный зал в корпусе бывшего Хозяйственного двора
Когда: до 25 февраля
Сколько стоит: 100 р.
Зачем: Зима! Зачем проводить ее в городе? Намного лучше отправиться в живописную усадьбу Храповицкого, где сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника представят вашему вниманию экспозицию уникальных снимков Висбадена начала прошлого века. Особую прелесь экспонируемым в усадьбе снимкам добавляет тот факт, что этот красивейший немецкий город неразрывно связан с судьбой бывшего владельца поместья – эксцентричного аристократа Владимира Семеновича Храповицкого.
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Время театра
Что: спектакль “Ханума”
Где: Владимирский академический областной театр Драмы
Когда: 14 января в 18.00
Сколько стоит: от 500 р.
Зачем: Поклонникам романтики и искусства на заметку! В это воскресенье в драмтеатре снова будут владимирскую версию классического водевиля Авксентия Цагарели – “Ханума”. Эта комедия расскажет вам историю хитроумной грузинской свахи Ханумы. Эта очаровательная дама устроит в Тифлисе настоящий переполох для того чтобы вопреки всему подарить счастье каждому влюбленному в этом городе.
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Стильные танцы
Что: Концерт рок-группы “Мистер-Твистер”
Где: Ресторан-пивоварня “Max Brau”
Когда: 14 января в 20:00
Сколько стоит: 500 р.
Зачем: Если вы любите зажигательные ритмы Элвиса Пресли и Джерри Ли Льюиса, или в вашем гардеробе уже давно пылится стиляжный кринолин – вы не должны пропустить концерт “Мистер-Твистер”! Музыканты и организаторы концерта обещают – там будет по-настоящему жарко и весело)
Дома не сиди: выходные 13 и 14 января
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Обсуждение 1
Это тот самый “Мистер Твистер” или кавер?