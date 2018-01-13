Дома не сиди: выходные 13 и 14 января

Что: спектакль “Ханума”

Где: Владимирский академический областной театр Драмы

Когда: 14 января в 18.00

Сколько стоит: от 500 р.

Зачем: Поклонникам романтики и искусства на заметку! В это воскресенье в драмтеатре снова будут владимирскую версию классического водевиля Авксентия Цагарели – “Ханума”. Эта комедия расскажет вам историю хитроумной грузинской свахи Ханумы. Эта очаровательная дама устроит в Тифлисе настоящий переполох для того чтобы вопреки всему подарить счастье каждому влюбленному в этом городе.