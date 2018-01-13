16+
афиша

Дома не сиди: выходные 13 и 14 января

Культурный гид выходного дня

  1. Куда пойти с детьми

    афиша

    Что: м\ф “Отважный рыцарь”

    Где: Социальный кинотеатр “Милосердие и Порядок”

    Когда: 13 и 14 февраля в 16.00

    Сколько стоит: бесплатно

    Зачем: Выходные – это отличный повод провести время всей семьей! В качестве идеального варианта совместного отдыха редакция prizyv.ru предлагает поход в социальный кинотеатр “Милосердие и Порядок” на захватывающий австро-немецкий мультфильм “Отважный рыцарь”. Эта добрая сказка порадует любого ребенка в возрасте от 6 и до 96 лет!

  2. Аристократический вояж за город

    афиша

    Что: Выставка “Путешествие в Висбаден”

    Где: Муромцево, усадьба В.С. Храповицкого, выставочный зал в корпусе бывшего Хозяйственного двора

    Когда: до 25 февраля

    Сколько стоит: 100 р.

    Зачем: Зима! Зачем проводить ее в городе? Намного лучше отправиться в живописную усадьбу Храповицкого, где сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника представят вашему вниманию экспозицию уникальных снимков Висбадена начала прошлого века. Особую прелесь экспонируемым в усадьбе снимкам добавляет тот факт, что этот красивейший немецкий город неразрывно связан с судьбой бывшего владельца поместья – эксцентричного аристократа Владимира Семеновича Храповицкого.

  3. Время театра

    Что: спектакль “Ханума”

    Где: Владимирский академический областной театр Драмы

    Когда: 14 января в 18.00

    Сколько стоит: от 500 р.

    Зачем: Поклонникам романтики и искусства на заметку! В это воскресенье в драмтеатре снова будут владимирскую версию классического водевиля Авксентия Цагарели – “Ханума”. Эта комедия расскажет вам историю хитроумной грузинской свахи Ханумы. Эта очаровательная дама устроит в Тифлисе настоящий переполох для того чтобы вопреки всему подарить счастье каждому влюбленному в этом городе.

  4. Стильные танцы

    Что: Концерт рок-группы “Мистер-Твистер”

    Где: Ресторан-пивоварня “Max Brau”

    Когда: 14 января в 20:00

    Сколько стоит: 500 р.

    Зачем: Если вы любите зажигательные ритмы Элвиса Пресли и Джерри Ли Льюиса, или в вашем гардеробе уже давно пылится стиляжный кринолин – вы не должны пропустить концерт “Мистер-Твистер”! Музыканты и организаторы концерта обещают – там будет по-настоящему жарко и весело)
Просмотры:

Обсуждение 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заплатил и сиди спокойно

Не легализовал дом – сиди без газа

Где и как провести выходные в августе

28 ДТП с пострадавшими за выходные

Аварийные выходные

Паспорт за выходные