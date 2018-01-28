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Дома не сиди: весь цвет культурных развлечений во Владимире

Лекарство от скуки в холодные зимние вечера

  1. Выставка работ Кима Бритова

    Что: Выставка “Ким Бритов. Серый период”

    Где: Картинная галерея культурно-образовательного центра “Палаты”

    Когда: до 4 марта

    Сколько стоит: 300 р., дети до 16 лет – бесплатно

    Зачем: Суровые рабочие будни не повод заниматься домоседством. Вместо этого, вы можете отправиться в “Палаты” для того чтобы познакомиться с работами одного из самых известных художников нашего края – Кима Николаевича Бритова.

  2. Спектакль по легендарной чеховской пьесе

    Что: Спектакль “Три сестры”

    Где: Владимирский академический областной театр драмы

    Когда: 31 января, 18:00

    Сколько стоит: от 450 р.

    Зачем: Кто-то любит читать короткие и, чего греха таить, в достаточной степени едкие истории Антона Павловича Чехова. А кто-то признает в нем прежде всего гениального драматурга. Если вы относитесь к числу последних, рекомендуем не пропустить постановку легендарной пьесы “Три сестры” в интерпретации актёров нашего владимирского драмтеатра.

  3. Выставка фотографий редких природных явлений

    Что: Выставка фотографий “Фантастический мир вокруг нас”

    Где: Владимирский планетарий

    Когда: до 4 февраля

    Сколько стоит: 70 руб.

    Зачем: Если вы давно не заглядывали в планетарий, на этой неделе у вас есть шикарный повод исправить данное упущение – именно на этой неделе там заканчивает экспонироваться фотовыставка редких природных явлений “Фантастический мир вокруг нас”

  4. Ледовое шоу

    Что: Фестиваль фигурного катания

    Где: Владимирская обл., Доброград

    Когда: 2 февраля в 19.00 и 3 февраля в 18.00

    Сколько стоит: от 500 р.

    Зачем: Что может быть лучше, чем в конце недели выбраться за город и отдохнуть всей семьей на живописных склонах Доброграда? Тем более, что в ближайшие пятницу и субботу там состоится настоящая ледовая феерия. Вы сможете увидеть Евгения Плющенко, Ирину Слуцкую, Елену Йованович, Нодари Маисурадзе, Анастасию Мартюшеву, Константина Гаврина и Аделину Сотникову. Спортсмены обещают показать самые зрелищные номера и сфотографироваться со всеми желающими. Также в программе фестиваля значатся соревнования мастеров ледовых скульптур и мастер-классы по фигурному катанию.
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