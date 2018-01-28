Дома не сиди: весь цвет культурных развлечений во Владимире

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Выставка работ Кима Бритова
Что: Выставка “Ким Бритов. Серый период”
Где: Картинная галерея культурно-образовательного центра “Палаты”
Когда: до 4 марта
Сколько стоит: 300 р., дети до 16 лет – бесплатно
Зачем: Суровые рабочие будни не повод заниматься домоседством. Вместо этого, вы можете отправиться в “Палаты” для того чтобы познакомиться с работами одного из самых известных художников нашего края – Кима Николаевича Бритова.
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Спектакль по легендарной чеховской пьесе
Что: Спектакль “Три сестры”
Где: Владимирский академический областной театр драмы
Когда: 31 января, 18:00
Сколько стоит: от 450 р.
Зачем: Кто-то любит читать короткие и, чего греха таить, в достаточной степени едкие истории Антона Павловича Чехова. А кто-то признает в нем прежде всего гениального драматурга. Если вы относитесь к числу последних, рекомендуем не пропустить постановку легендарной пьесы “Три сестры” в интерпретации актёров нашего владимирского драмтеатра.
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Выставка фотографий редких природных явлений
Что: Выставка фотографий “Фантастический мир вокруг нас”
Где: Владимирский планетарий
Когда: до 4 февраля
Сколько стоит: 70 руб.
Зачем: Если вы давно не заглядывали в планетарий, на этой неделе у вас есть шикарный повод исправить данное упущение – именно на этой неделе там заканчивает экспонироваться фотовыставка редких природных явлений “Фантастический мир вокруг нас”
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Ледовое шоу
Что: Фестиваль фигурного катания
Где: Владимирская обл., Доброград
Когда: 2 февраля в 19.00 и 3 февраля в 18.00
Сколько стоит: от 500 р.
Зачем: Что может быть лучше, чем в конце недели выбраться за город и отдохнуть всей семьей на живописных склонах Доброграда? Тем более, что в ближайшие пятницу и субботу там состоится настоящая ледовая феерия. Вы сможете увидеть Евгения Плющенко, Ирину Слуцкую, Елену Йованович, Нодари Маисурадзе, Анастасию Мартюшеву, Константина Гаврина и Аделину Сотникову. Спортсмены обещают показать самые зрелищные номера и сфотографироваться со всеми желающими. Также в программе фестиваля значатся соревнования мастеров ледовых скульптур и мастер-классы по фигурному катанию.
Дома не сиди: весь цвет культурных развлечений во Владимире
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