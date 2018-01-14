Дома не сиди: с 15 по 18 января

Что: Дихотомия человека: арт-инсталляция года

Где: Культурно-образовательный центр “Палаты”

Когда: до 27 февраля

Сколько стоит: 150 р.

Зачем: Вы просто не можете этого пропустить! Наконец-то и в нашем городе вы можете познакомиться с модными, современными и остро урбанистическими работами голландского художника Матиу Кломпа. Выставка его скульптур из расплавленного полиэтилена и стрейч-пленки не просто так называется “Дихотомией человека”! Арт-объекты обязательно вызовут у вас культурный шок и заставят задуматься над проблемами общества потребления, уродующего планету тоннами не разлагаемого и токсичного мусора.