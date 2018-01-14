Дома не сиди: с 15 по 18 января

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Кино для взрослых
Что: х\ф “Большая игра” (18+)
Где: Киномакс-Буревестник, Руськино, СИНЕМА ПАРК Ковров Молл
Когда: до 25 февраля
Сколько стоит: по запросу
Зачем: Оскароносный сценарист Аарон Соркин, работавший над созданием таких картин как “Социальная сеть” Дэвида Финчера и “Джобс” Дэнни Бойла, наконец-то дозрел до съемок полноценного метра. В “Большой игре” писатель выступил сразу в нескольких амплуа: режиссера, сценариста и продюсера фильма о непростой судьбе Молли Блум, девушки организовавшей самое крутое подпольное казино в истории Лос-Анджелеса.
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Кино для детей
Что: х\ф “Приключения Паддингтона – 2” (6+)
Где: Киномакс-Буревестник, Руськино
Когда: премьера 18 января
Сколько стоит: по запросу
Зачем: Забавный и добрый фильм про медвежонка Паддингтона – отличное окончание рабочей/учебной недели. Можно пойти всей семьей. На этот раз Паддингтон находит в антикварном магазине Лондона уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века…
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Красота по-голландски
Что: Дихотомия человека: арт-инсталляция года
Где: Культурно-образовательный центр “Палаты”
Когда: до 27 февраля
Сколько стоит: 150 р.
Зачем: Вы просто не можете этого пропустить! Наконец-то и в нашем городе вы можете познакомиться с модными, современными и остро урбанистическими работами голландского художника Матиу Кломпа. Выставка его скульптур из расплавленного полиэтилена и стрейч-пленки не просто так называется “Дихотомией человека”! Арт-объекты обязательно вызовут у вас культурный шок и заставят задуматься над проблемами общества потребления, уродующего планету тоннами не разлагаемого и токсичного мусора.
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Большой балет
Что: Балет в двух действиях по пьесе Уильяма Шекспира “Укрощение строптивой” на музыку Дмитрия Шостаковича
Где: Киномакс-Буревестник
Когда: 17 января в 19.00
Сколько стоит: 450 р.
Зачем: Для того чтобы познакомиться с шедеврами современной хореографии теперь не обязательно ехать в столицу! Благодаря культурно-просветительскому проекту Theatre HD вы можете в самом центре Владимира насладиться мастерством этуалей Большого театра – Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова, исполнивших главные партии Катарины и Петруччо в одной из самых пронзительных версий классического Шекспировского спектакля – “Укрощение строптивой”.
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Звуки музыки
Что: Симфонический концерт “Любимая пластинка”
Где: Центр классической музыки
Когда: 19 января в 18:30
Сколько стоит: от 300 р.
Зачем: Не часто выдается шанс услышать любимые хиты в виртуозном исполнении целого симфонического оркестра! В ближайшую пятницу во владимирском Центре классической музыки любой из поклонников жанра кроссовер сможет прикоснуться к прекрасному. В концертную программу обещают включить только лучшее, начиная от оригинальной версии “Besame mucho” и заканчивая “Bohemian Rhapsody” The Queen.
Дома не сиди: с 15 по 18 января
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