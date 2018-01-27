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Дома не сиди: крутые варианты бесплатного отдыха

Потратиться придётся только на проезд в общественном транспорте и горячий чай

  1. Зимние игры на свежем воздухе

    Что: Зимние парковые игры

    Где: Загородный парк

    Когда: 27 января с 12.00 до 17.00

    Сколько стоит:вход свободный

    Зачем: Хотите выбраться из дома, чтобы хорошенько отдохнуть всей семьей? Непременно отправляйтесь на зимние игры в Загородный парк. Организаторы мероприятия обещают устроить массовые катания на ватрушках;соревнования по сноуборду и разумеется веселые эстафеты и конкурсы!

  2. Досуг для всей семьи

    Что: Настольные игры для всей семьи

    Где: Магазин “Мосигра”

    Когда: 27 января

    Сколько стоит: вход свободный

    Зачем: Если надоело мерзнуть в парке, тогда в эту субботу вы можете отправиться всей семьей в игротеку магазина “Мосигра” и весь день резаться в самые разнообразные настольные игры. Alies, монополия, манчкин… и это только вершина айсберга! Пришло время выяснить, кто достоин титула “самый везучий и находчивый”!

  3. Модная вечеринка

    Что: Модные хиты в живом исполнении

    Где: Мята Lounge

    Когда: 27 января в 22.00

    Сколько стоит: вход свободный

    Зачем: Для любителей вечеринок и классной музыки в субботу вечером дома сидеть – не вариант. Намного интереснее будет отправиться в Мята Lounge послушать каверы Ирины Коноваловой на самые актуальные хиты и нержавеющую классику
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Обсуждение 1

  • Ле Гриб:
    27.01.2018 в 12:59

    Холодно, сидите дома, чтобы потом в очереди к терапевту не жалеть о содеянном

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