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Зимние игры на свежем воздухе
Что: Зимние парковые игры
Где: Загородный парк
Когда: 27 января с 12.00 до 17.00
Сколько стоит:вход свободный
Зачем: Хотите выбраться из дома, чтобы хорошенько отдохнуть всей семьей? Непременно отправляйтесь на зимние игры в Загородный парк. Организаторы мероприятия обещают устроить массовые катания на ватрушках;соревнования по сноуборду и разумеется веселые эстафеты и конкурсы!
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Досуг для всей семьи
Что: Настольные игры для всей семьи
Где: Магазин “Мосигра”
Когда: 27 января
Сколько стоит: вход свободный
Зачем: Если надоело мерзнуть в парке, тогда в эту субботу вы можете отправиться всей семьей в игротеку магазина “Мосигра” и весь день резаться в самые разнообразные настольные игры. Alies, монополия, манчкин… и это только вершина айсберга! Пришло время выяснить, кто достоин титула “самый везучий и находчивый”!
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Модная вечеринка
Что: Модные хиты в живом исполнении
Где: Мята Lounge
Когда: 27 января в 22.00
Сколько стоит: вход свободный
Зачем: Для любителей вечеринок и классной музыки в субботу вечером дома сидеть – не вариант. Намного интереснее будет отправиться в Мята Lounge послушать каверы Ирины Коноваловой на самые актуальные хиты и нержавеющую классику
Дома не сиди: крутые варианты бесплатного отдыха
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Обсуждение 1
Холодно, сидите дома, чтобы потом в очереди к терапевту не жалеть о содеянном