Дома не сиди: крутые варианты бесплатного отдыха

Что: Настольные игры для всей семьи

Где: Магазин “Мосигра”

Когда: 27 января

Сколько стоит: вход свободный

Зачем: Если надоело мерзнуть в парке, тогда в эту субботу вы можете отправиться всей семьей в игротеку магазина “Мосигра” и весь день резаться в самые разнообразные настольные игры. Alies, монополия, манчкин… и это только вершина айсберга! Пришло время выяснить, кто достоин титула “самый везучий и находчивый”!