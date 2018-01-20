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Дома не сиди: 20 и 21 января

Чем заняться в выходные

  1. Зимние развлечения

    Что: катание на коньках

    Где: катки на стадионе “Лыбедь” и в парке “Дружба”

    Когда: с 20 января

    Сколько стоит: в “Дружбе” вход бесплатный, билет на “Лыбедь” – 150 рублей

    Зачем: в эти выходные во Владимире открываются сразу два крупных городских катка. Это отличный повод расчехлить коньки и отправиться туда всей семьей! Даже если своего спортинвентаря у вас нет, вы легко сможете взять коньки на прокат. На “Лыбеди” это удовольствие обойдется в 50 руб./ч., а в парке “Дружба” – 80 руб./ч. Залог на обоих катках – 1500 рублей или паспорт. Катайтесь в свое удовольствие!

  2. Знакомство с древностями 

    Что: экскурсия “Сунгирская вечность”

    Где: место отправки уточняется тут

    Когда: 20 января в 14.00

    Сколько стоит: 200 рублей

    Зачем: любите историю? Тогда вам стоит вспомнить о том, что мы живем в прекрасном городе в самом сердце России и куда ни глянь – всюду есть удивительные и интересные места. В эту субботу, например, вы можете узнать много нового о Сунгире – знаменитой верхнепалеолитической стоянке древнего человека, которая располагается в километре от поселка Боголюбово.

  3. Сказка для самых маленьких

    Что: спектакль “Идет Коза рогатая”

    Где: Владимирский областной театр кукол

    Когда: 20 января в 10.00, 11.30 и 17.00

    Сколько стоит: 150 руб.

    Зачем: думаете, куда отправиться с ребенком и отлично провести время? В таком случае камерная сказка про приключения строптивого животного и бабушки Маши создана специально для вас. В этом спектакле множество забавных гэгов. Вы сможете проникнуться атмосферой старых добрых русских народных сказок.

  4. Быть или не быть - вот в чем вопрос

    Что: спектакль “Сны Гамлета”

    Где: Владимирский академический областной театр драмы

    Когда: 20 января в 16.00

    Сколько стоит: 400 руб.

    Зачем: если вы все еще не успели посмотреть шикарный моноспектакль Линаса Зайкаускаса по пьесе Нины Мазур “Сны Гамлета” с Александром Аладышевым в главной роли – бегом в театр! Эта владимирская постановка уже успела наделать шума на фестивалях по всему миру.

  5. Рисование с лисой

    Что: благотворительный мастер-класс по живописи

    Где: антикафе “На Чердаке”

    Когда: 20 января в 14.00

    Сколько стоит: 1 500 р.

    Зачем: если вы или ваш ребенок обожаете рисовать, предлагаем вам в эту субботу отправиться в антикафе “На Чердаке” и поучаствовать в мастер-классе по живописи. От остальных мероприятий подобного рода этот тренинг отличает возможность пообщаться и сфотографироваться с ручной лисой по кличке Лира.  Все доходы от мастер-класса будут направлены в помощь приюту для животных “Атлант”.
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