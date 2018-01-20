Дома не сиди: 20 и 21 января

Что: катание на коньках

Где: катки на стадионе “Лыбедь” и в парке “Дружба”

Когда: с 20 января

Сколько стоит: в “Дружбе” вход бесплатный, билет на “Лыбедь” – 150 рублей

Зачем: в эти выходные во Владимире открываются сразу два крупных городских катка. Это отличный повод расчехлить коньки и отправиться туда всей семьей! Даже если своего спортинвентаря у вас нет, вы легко сможете взять коньки на прокат. На “Лыбеди” это удовольствие обойдется в 50 руб./ч., а в парке “Дружба” – 80 руб./ч. Залог на обоих катках – 1500 рублей или паспорт. Катайтесь в свое удовольствие!