Дома не сиди: с 22 по 26 января

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Выставка живописи
Что: выставка живописи “Воплощая мечту”
Где: Центр пропаганды изобразительного искусства
Когда: до 11 февраля
Сколько стоит: 50 р.
Зачем: стоит сходить, чтобы понять – творить может каждый. Именно по этому принципу работает одна из владимирских студий живописи “Масло”. Работы ее учеников как раз и представлены в Центре ИЗО: натюрморты, пейзажи, анималистические картины. Кстати, многие авторы раскрыли свой творческий потенциал в уже зрелом возрасте.
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Мероприятие только для мам
Что: встреча молодых мам
Где: семейный центр “Гагарин”
Когда: 23 января в 11.00
Сколько стоит: вход свободный, нужна предварительная регистрация
Зачем: если вы молодая мать и уже успели погрязнуть в бесконечных заботах о благополучии своей ненаглядной крошки, рекомендуем сходить на веселую и познавательную встречу. Организаторы обещают научить всех гостей полезным лайфхакам и напоить вкуснейшим чаем, который станет лучшим спутником для общения и обмена опытом.
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Для поклонников Достоевского
Что: спектакль “Преступление и наказание”
Где: Владимирский академический областной театр драмы
Когда: 23 января в 18.00
Сколько стоит: 400 р.
Зачем: если вы любите театр или Достоевского, а может быть, и то и другое, тогда рекомендуем не пропустить спектакль по мотивам самого известного романа Федора Михайловича “Преступление и наказание”.
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Уроки живописи для всех
Что: арт-вечеринка “KistiKraski”
Где: кофейня “Кофеин”
Когда: 24 января в 18.30
Сколько стоит: 1200 р.
Зачем: если вы мечтали о карьере Пикассо или Дали, но посвятили свою жизнь отнюдь не изобразительному искусству – еще не все потеряно! Начать рисовать никогда не поздно, тем более если есть шанс делать это в компании профессионального художника, который раскроет все секреты своего мастерства.
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Танцуют все!
Что: концерт “Black Cover Band”
Где: ресторан-пивоварня “Max Brau”
Когда: 26 января в 20.00
Сколько стоит: вход свободный
Зачем: пятничный вечер дома проводить не дело! Вместо унылого вечера за компом вы можете зажигательно отплясывать под нестареющие хиты прекрасной владимирской рок-группы “Black Cover Band”.
Дома не сиди: с 22 по 26 января
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