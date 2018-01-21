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Дома не сиди

Дома не сиди: с 22 по 26 января

Чем заняться вечером после работы или учебы

  1. Выставка живописи

    Что: выставка живописи “Воплощая мечту”

    Где: Центр пропаганды изобразительного искусства

    Когда: до 11 февраля

    Сколько стоит: 50 р.

    Зачем: стоит сходить, чтобы понять – творить может каждый. Именно по этому принципу работает одна из владимирских студий живописи “Масло”. Работы ее учеников как раз и представлены в Центре ИЗО: натюрморты, пейзажи, анималистические картины. Кстати, многие авторы раскрыли свой творческий потенциал в уже зрелом возрасте.

  2. Мероприятие только для мам

    Что: встреча молодых мам

    Где:  семейный центр “Гагарин”

    Когда: 23 января в 11.00

    Сколько стоит: вход свободный, нужна предварительная регистрация

    Зачем: если вы молодая мать и уже успели погрязнуть в бесконечных заботах о благополучии своей ненаглядной крошки, рекомендуем сходить на веселую и познавательную встречу. Организаторы обещают научить всех гостей полезным лайфхакам и напоить вкуснейшим чаем, который станет лучшим спутником для общения и обмена опытом.

  3. Для поклонников Достоевского

    Что: спектакль “Преступление и наказание”

    Где: Владимирский академический областной театр драмы

    Когда: 23 января в 18.00

    Сколько стоит: 400 р.

    Зачем: если вы любите театр или Достоевского, а может быть, и то и другое, тогда рекомендуем не пропустить спектакль по мотивам самого известного романа Федора Михайловича “Преступление и наказание”.

  4. Уроки живописи для всех

    Что: арт-вечеринка “KistiKraski”

    Где: кофейня “Кофеин”

    Когда: 24 января в 18.30

    Сколько стоит: 1200 р.

    Зачем: если вы мечтали о карьере Пикассо или Дали, но посвятили свою жизнь отнюдь не изобразительному искусству – еще не все потеряно! Начать рисовать никогда не поздно, тем более если есть шанс делать это в компании профессионального художника, который раскроет все секреты своего мастерства.

  5. Танцуют все!

    Что: концерт “Black Cover Band”

    Где: ресторан-пивоварня “Max Brau”

    Когда: 26 января в 20.00

    Сколько стоит: вход свободный

    Зачем: пятничный вечер дома проводить не дело! Вместо унылого вечера за компом вы можете зажигательно отплясывать под нестареющие хиты прекрасной владимирской рок-группы “Black Cover Band”.
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