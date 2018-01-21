Дома не сиди: с 22 по 26 января

Что: арт-вечеринка “KistiKraski”

Где: кофейня “Кофеин”

Когда: 24 января в 18.30

Сколько стоит: 1200 р.

Зачем: если вы мечтали о карьере Пикассо или Дали, но посвятили свою жизнь отнюдь не изобразительному искусству – еще не все потеряно! Начать рисовать никогда не поздно, тем более если есть шанс делать это в компании профессионального художника, который раскроет все секреты своего мастерства.