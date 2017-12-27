Хайлайтер – основа новогоднего мейкапа

Хайлайтер – средство, без которого в зимние праздники просто не обойтись! По крайней мере, я не представляю себе новогодний мейкап без изысканного, легкого блеска на коже. Учитывая, что многие сильно устали за последний месяц, хайлайтер способен спасти положение: он освежит лицо и визуально уберет следы недосыпа и стрессов.

Кроме того, это средство сделает образ по-настоящему волшебным. То, что нужно в новогоднюю ночь! В новом видео я рассказываю о своем любимом хайлайтере:

При нанесении хайлайтера я предлагаю придерживаться нескольких простых правил:

наносить средство только на выступающие части лица: лоб, скулы, кончик носа, кончик подбородка, над верхней губой. Это поможет расставить правильные акценты;

важно не переборщить! Наносить средство нужно тонким слоем и растушевывать, иначе кожа будет выглядеть жирной;

на участки кожи, где есть воспаления, хайлайтер лучше не наносить, он лишь подчеркнет недостатки.

Конечно, кожу перед нанесением любого средства нужно тщательно подготовить. Как это сделать быстро и максимально эффективно, я рассказывала тут.

Сияйте! С наступающим Новым годом!

Фото: http://swjournal.ru