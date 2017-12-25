SOS-маски для лица: быстро и эффективно

SOS-маски для лица – это настоящее спасение! Недаром их так называют: эти средства, как какие-нибудь магические снадобья из сказок о Гарри Поттере, буквально за считанные минуты преображают кожу. Они уменьшают отечность, увлажняют и даже делают воспаления практически незаметными – то, что нужно перед главной вечеринкой года!

Таких SOS-масок довольно много. Я поделюсь своим личным опытом:

EISENBERG – мой безусловный фаворит, как я и сказала в видео. Например, Melt-In Repairing Mask или Masque Tenseur Remodelant – это идеальные SOS-маски, способные реанимировать кожу уже после первого использования. Я покупаю их в интернет-магазинах. Цена от 2 тысяч рублей, но хватает надолго.

SOS-маски есть и у многих других косметических брендов разной ценовой категории. Многим моим подругам нравятся маски фирмы Clarins. Косметологи придумали три вида для разных потребностей: очищающая, питательная и увлажняющая. Купить их можно и во Владимире, в крупных сетевых магазинах. Цена одного тюбика почти три тысячи, но перед Новым годом можно купить и за полцены, так что дерзайте!