Одеваться как Бекхэм: выбираем модные мужские джинсы

Модные джинсы – это основа стиля одного из самых популярных мужчин планеты. Дэвид Бекхэм, если не считать красной дорожки, предпочитает casual и smart casual. По его выходам можно написать целую энциклопедию “Как круто выглядеть в джинсах”. Судите сами:

Эти фото – прямое доказательство, что у Бекхэма целая коллекция модных джинсов. Он явно следит за последними трендами и не боится следовать им. Правда, все эти джинсы стоят баснословных денег. В одном из своих интервью Дэвид как-то признался, что самые дешевые джинсы в его гардеробе он купил за 500 евро.

Но чтобы быть модным и одеваться как Бекхэм, не обязательно тратить такие деньжищи. В магазинах Владимира можно найти отличные джинсы. А я расскажу, что именно сейчас модно:

И самое важное, на мой взгляд, правило: нужно быть собой и создать свой индивидуальный стиль, как это сделал Дэвид Бекхэм. Джинсы вам в помощь, парни! А для девушек еще немного Дэвида: