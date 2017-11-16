Задача – выбрать идеальный костюм, как у Дэвида Ганди

В эпоху унисекса, когда границы между полами становятся все более размытыми, парни в костюмах выглядят олицетворением мужественности. Идеально сидящие по фигуре пиджаки и брюки – это доспехи современного рыцаря. Может быть, поэтому девочки так любят Дэвида Ганди!

Этот британец выглядит так, словно родился в костюме и галстуке! Своей моделью его рады видеть самые известные дизайнеры. Ганди работал с Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Massimo Dutti, Hugo Boss и многими другими.

На самом деле, в жизни Дэвида можно увидеть и в обычной одежде (модель – тоже человек). Но, несмотря на природную стать и красоту, он не выглядит в джинсах и футболке так шикарно, как в костюме. Именно строгий стиль джентльмена принес ему мировой успех.

Как же выбрать идеальный мужской костюм, как у Дэвида Ганди? Есть всего три параметра (очень-очень простых): ткань, крой и цвет. Подробности у нашего эксперта:

Фото: http://fotohomka.ru