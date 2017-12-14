Наряд для новогодней вечеринки: что выбрать?

Что надеть? Этот вопрос настигает многих девчонок (да и меня тоже) каждое утро… А когда речь идет о главной вечеринке года, многие совсем теряются!

Если очень хочется и средства позволяют, можно купить новое вечернее платье в пол. Кружева и стразы, конечно, украсят вечеринку, но такой наряд обычно выгуливают один-два раза. Потом счастливое платье отдыхает в шкафу.

Я предлагаю пойти более экономным, но не менее модным путем. Есть несколько вариантов наряда для новогодней вечеринки: яркая юбка с блузкой, маленькое черное платье, коктейльное платье или брючный костюм. Все эти вещи можно носить и в повседневной жизни, правильно комбинируя их с теми, что уже есть в вашем гардеробе.

Я прошлась по владимирским магазинам и присмотрела несколько отличных нарядов:

Итак, юбки плиссе различных оттенков есть в INCITY, например. Интересные маленькие черные платья – в Kira Plastinina. А брючный костюм и платье с пайетками я нашла в бутик-ателье “Вельвет”.