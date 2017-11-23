Детский костюм – бессмысленный и беспощадный

В преддверии декабря счастливые родители мальчиков и девочек неизбежно начинают задумываться о подготовке к новогоднему утреннику. Однако ассортимент детских карнавальных костюмов в магазинах Владимира не может не поражать. Наряды зверей чернобыльского леса, заснятые читателем Призыв.ru (фото выше) в одном из торговых центров города – это только вершина айсберга. Сегодня жители области могут найти в интернете и заказать кое-что поэкзотичней!

1. Мятая Minnie Mouse с грустными глазами и огромными жёлтыми перчатками

2. Милый членистоногий

3. Героизм на вырост

4. Ваши документы

5. Домашний вредитель





Для редакции Призыв.ru до сих пор остается загадкой, как именно дизайнерам приходят в голову идеи таких нарядов. Скорее всего, по принципу: дети милые, маме с папой всё равно понравится. Впрочем, иногда и родители проявляют странный креатив. В социальных сетях можно встретить вот такие костюмы:

Вряд ли эти дети могут оценить шутку родителей. Но чего не сделаешь ради лайков, правда? Хотя, если честно, парочка костюмов нам понравилась (арбуза и смирительной рубашки среди них нет!). Лучше уж с выдумкой и своими руками, чем за полторы тысячи и скрепя сердце.