Четверо парней пострадали в ДТП в Собинском районе

Жаркие выходные выдались урожайными на ДТП. С пятницы по понедельник в области произошло 23 аварии, в результате которых двое погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести.

Так, в субботу в 23.20 в Собинском районе 22-летний водитель «четырнадцатой» для обгона выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояние и врезался «Opel-Meriva». Пострадали все находившиеся в ВАЗовском хэтчбеке – четыре молодых парня, жители поселка Асерхово.

В пятницу в 16.40 в Гусь-Хрустальном районе 40-летний водитель «Chevrolet Captiva» при повороте налево на главной дороге не пропустил «ВАЗ-2115». В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель «пятнашки».

В тот же день на федеральной трассе в Петушинском районе 50-летний водитель минивэна «Mercedes-Benz Sprinter» не успел затормозить на перекрестке перед светофором и врезался в «Mitsubishi Colt». Тот от удара продвинулся по проезжей части и столкнулся с уже стоящей на светофоре «Ладой». В результате ДТП пострадал водитель «Mitsubishi Colt», который обратился в больницу через несколько часов после аварии.

В воскресенье в 20.15 во Владимире пьяный 34-летний мотоциклист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Ford Mondeo». В результате травмы получил сам водитель мотоцикла.

Кстати, в выходные дорожные патрули из областного батальона ГИБДД проводили проверки водителей на трезвость по районам области. В Юрьев-Польском районе ночью задержали двух водителей, севших за руль пьяными. Ранее они уже были лишены прав по той же причине. Теперь им – всем двоим – грозит уголовная ответственность.