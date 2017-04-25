В Собинском районе столкнулись три иномарки

По информации регионального управления ГИБДД, авария с участием трёх автомобилей произошла в 7.20 утра на 157-м километре федеральной трассы М7-Волга – это у деревни Демидово.

35-летний водитель, проживающий в Кировской области, потерял контроль над управлением «Nissan X-Trail» – машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в два автомобиля: «Nissan Qashqai» под управлением 79-летнего водителя и «Mersedes Benz» под управлением 33-летнего водителя.

Несмотря на то, что столкновение оказалось значительным (машины серьезно повреждены), в ДТП пострадал только 29-летний пассажир «Nissan X-Trail». С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован.

Кстати, сейчас в районе деревни Демидово идёт масштабное строительство федеральной дороги. По словам опытных водителей, регулярно проезжающих маршрут Владимир-Москва, на этом узком участке трассы машины часто разгоняются.

Не исключено, что водитель просто не смог затормозить на своей полосе и чтобы уйти от столкновения с попуткой и не попасть в кювет, вывернул на «встречку».

Фото из социальной группы “Подслушано Автомобилистов Владимир”