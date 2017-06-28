Владимирские школы поощрят за «двоечников»

Десять школ области будут награждены за… плохие результаты учащихся. Во Владимире грант в размере 200 тысяч рублей получит средняя школа №11.

Как пояснила «Призыву» заместитель директора департамента Елена Запруднова, идея столь необычного конкурса родилась в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования», которая реализуется под патронажем Минобразования РФ. Владимирская область активно участвует в ней по различным направлениям. О том, как награждают и славят лучшие, инновационные школы, СМИ регулярно сообщают. Однако, начиная с этого года, будут вознаграждать и школы, которые в рейтингах не первые, а последние.

Для них определили два критерия конкурсного отбора: низкие результаты обучения и неблагоприятные условия функционирования. Если с первым – полная очевидность (в основном учитывались результаты ЕГЭ), то изначально трудными считаются условия работы сельских школ, в том числе малокомплектных и с небольшим количеством учащихся.

«Заявки на участие в конкурсе подали 37 учебных заведений из 17 муниципальных образований, – рассказала Елена Вячеславовна. – В итоге было отобрано 10 школ. Каждая получит грант в размере 200 тысяч рублей. Потратить средства они могут на собственные проекты развития. Например, на покупку интерактивной доски, повышение квалификации учителей, приобретение новых учебных программ – в любом случае это решать им самим».

Проект поддерживает Владимирский институт развития образования. Его специалисты окажут школам необходимую консультативную и методическую помощь. Но, несомненно, главная роль отдана школам. В департаменте сравнивают их положение с кризисным и надеются, что грант даст им возможность сделать первые шаги по выходу из пиковой ситуации.