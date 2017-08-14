Владимирские школы переполнены

В нынешнем году в школы Владимира пойдут 4 177 первоклашек – на 334 больше, чем в 2016-м. Больше всего ребятишек примут школы №39, 40 и 37. В тридцать девятой за парты первый раз в жизни сядут сразу 224 ученика, в сороковой – 191, в тридцать седьмой – 188 (здесь будет сформировано сразу 7 первых классов).

Такое – радующее, безусловно – обилие учеников оборачивается только одним неприятным моментом: школам приходится организовывать вторые смены. Сейчас «вторым потоком» во Владимире обучаются свыше 3 300 детей в 21 школе. И число таких учеников постоянно увеличивается.

Чтобы уменьшить нагрузку для детей, многие школы «сдвигают» вторую смену на более ранее время, и начинают уроки уже в полдень.

– Мы стараемся приблизить вторую смену к первой, начинаем занятия в 12.20, – сообщил «Призыву» директор школы № 37 Валерий Акинин. – У нас 15 классов занимается во вторую смену. Начальная школа, седьмые классы занимаются во вторую смену.

Радикально проблемы со вторыми сменами можно решить только одним способом – строительством новых школ. Так, в школах № 37 и 39 станет заметно свободнее, когда откроется новая школа в микрорайоне 8ЮЗ. Ее должны достроить к концу этого года.

Меньше классов станут учиться во вторую смену и в школе № 25, когда в микрорайоне Сновицы-Веризино запустят свою школу. Проект её уже готов, у местных властей есть предварительные договоренности на федеральное финансирование. В 2019 году школу должны открыть.