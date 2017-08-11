Тридцать три владимирские школы допущены к учебному году

Вчера во Владимире городская комиссия – чиновники, пожарные, специалисты Роспотребнадзора и полицейские – провела приемку школы № 37. Осмотрели все помещения, изучили акты на ремонтные работы, закупку оборудования и поверку систем безопасности.

В нынешнем году на летнюю ремонтную кампанию в школах и детсадах Владимира потрачено 74 миллиона рублей. Из них половина средств – на замену и ремонт крыш.

Прошлой весной жалоб на протечки в школах было особенно много. Школа № 37 – одна из получателей бюджетной поддержки.

По отдельной федеральной программе «Доступная среда» школы и детсады Владимира оснащают пандусами, для инвалидов расширяют дверные проемы. В школе № 37 теперь всё это есть. Здесь занимаются 15 детей-инвалидов, одна ученица – инвалид-колясочник. В этом году, по словам директора школы Валерия Акинина, школа стала удобной для детей с ограниченными возможностями.

Десять миллионов рублей из городского бюджета выделено на текущий ремонт коридоров, санузлов и пищеблоков, а также замену учебного и хозяйственного оборудования.

В школе № 37 есть этнографический музей и класс безопасности дорожного движения. Для учеников здесь проводят занятия по истории родного края, практикумы по безопасной дороге к школе. Педагоги подготовили классы и обновили учебный материал.

Надзорные ведомства с пристрастием проверили пропускную систему на входе, автоматические пожарные сигнализации, тревожные кнопки. Директор школы Валерий Акинин говорит, что родители доступ в школу по карточкам оценили положительно. Они теперь точно знают, когда и сколько их дети находятся в школе, и спокойны, что посторонних в школе нет.

Отдельно осмотрены спортивные залы. Зам. начальника городского управления образования Евгений Алексеенко считает, что во время уроков физкультуры школьники нередко забывают о безопасности.

За две оставшихся недели приемочной комиссии предстоит проверить еще 15 городских школ.