Путешествие по малой родине

Поездка состоялась в рамках проекта депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева «Туристическая инициатива».

На территории Владимирской области по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева реализуется долгосрочный масштабный проект «Туристическая инициатива». В его рамках проводятся интеллектуальные турниры, краеведческие конкурсы, экскурсии по родному краю. Главная цель – приобщение школьников к изучению истории своей земли, воспитание в детях любви к своей малой родине, укрепление традиций семейного досуга.

Жители Владимирской области активно подключились к разработке туристических маршрутов: они рассказывают о любимых памятниках архитектуры, делятся информацией о малоизвестных и удивительных объектах, а при помощи «Интерактивной карты путешествий» составляют планы своих познавательных поездок по региону.

Так, недавно участники научного общества «Искатели» Марковской школы побывали в Судогодском и Муромском районах. Поездка стала возможной благодаря победе во втором областном конкурсе «Из Владимира с любовью», на котором ребята представили свой туристический маршрут «Черная жемчужина». Это экологическая тропа вокруг Черного озера, расположенного в шести километрах от Покрова. Школьники провели в лаборатории исследование воды, в результате которого узнали, что она содержит гумусовые кислоты, обладающие антибактериальными свойствами. Такое встречается редко. Поэтому очень важно сохранить этот уникальный памятник для Петушинского района и для всей Владимирской области.

– Проект «Туристическая инициатива» позволяет подрастающему поколению исследовать свою малую родину, изучать ее историю, знакомиться с выдающимися земляками, – отмечает депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Это то, что близко каждому человеку. История семьи, отдельной личности, музея или исторического здания. Путешествия по родному краю не только развивают кругозор школьников, но и способствуют воспитанию патриотизма, любви к своей малой родине и гордости за свое Отечество.



Мечты сбываются

Руководитель научного общества «Искатели» Татьяна Мальчугова признается, что экскурсия стала замечательным подарком для ребят, которые увлекаются краеведением, часто ходят в походы и занимаются экотуризмом.

– Для нас эта поездка – отличный стимул и мотивация работать дальше, – рассказывает Татьяна Мальчугова. -Дети видят, что их труд оценен по достоинству: благодаря их упорству и стараниям они могут отправиться в путешествие по нашей области и познакомиться с ее историей.

Экскурсия началась в поселке Муромцево Судогодского района. Ребята посетили усадьбу Храповицкого и узнали о знаменитом имении, его хозяине, прикоснулись к стенам, хранящим вековую историю. Здесь мечтали побывать не только дети, но и взрослые.

– Я много читала об этой усадьбе, но увидеть собственными глазами не получалось, – говорит учитель начальных классов Марковской школы Ирина Макарова. – И я до сих пор под впечатлением! И вижу, как счастливы ребята. Они сразу же начали звонить родителям, рассказывать об усадьбе. Дети должны знать историю своей малой родины, любить ее, уважать традиции и культуру наших предков.

В древнем Муроме ребят ждала обзорная экскурсия. Они увидели купеческий город, дом и памятник изобретателю телевидения Владимиру Зворыкину, набережную, храмы и монастыри. У памятника Петру и Февронии ребята загадали желание.

– Мне очень запомнилась история, которую нам рассказали об этих святых, – говорит пятиклассница Полина Зимакова. – Крестьянка Феврония исцелила от болезни князя Петра, потом они поженились. Их союз стал образцом безграничной любви и вечной преданности.

По святым местам

В ходе экскурсии ребята посетили Благовещенский и Свято-Троицкий монастыри и попробовали себя в роли звонарей, поднявшись в надвратную церковь Сергия Радонежского.

Там находятся отлитые по древней традиции колокола, в которые может позвонить каждый прихожанин.

– Звук получается мощный и звонкий, пробирает до глубины души, – поделилась впечатлениями семиклассница Ульяна Титова. – Я давно мечтала побывать в Муроме, много слышала об этом древнем городе и его героях. И я рада, что моя мечта исполнилась!

Девятиклассница Марина Закирова очень любит путешествовать. Вместе с родителями она объехала много городов нашей страны. В Муроме на экскурсии Марина оказалась впервые.

– Мне здесь очень понравилось! Это красивый и удивительный город, он просто дышит историей, – говорит Марина. – В нашей области столько замечательных мест, которые обязательно нужно посетить! Когда видишь все это, слышишь рассказы о людях, которые здесь жили, охватывает чувство гордости за род ной край!

Ребята узнали и об истории муромского калача – одного из символов города, занявшего достойное место на гербе. На мастер-классе в хлебной горнице школьники расписали разноцветным кремом печатные пряники, которые стали замечательным сувениром на память об их интересном путешествии.

– Мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за реализацию такого важного и нужного проекта, как «Туристическая инициатива», – говорит Татьяна Мальчугова. -Сегодня ребята узнали много нового о нашем родном крае, увидели его красоту и познакомились с богатой историей. Уверена, что благодаря этой поездке они будут заниматься еще с большим усердием, еще больше будут любить свою Родину и сделают все возможное, чтобы прославить нашу Владимирскую землю.